Qubik, la startup de logística cordobesa que crece a ritmo sostenido

La firma anunció un incremento de su negocio de 150% respecto a 2022 y aspira a lograr una facturación anual de dos millones de dólares en 2023

Qubik, la startup cordobesa que ofrece una solución tecnológica donde se integran múltiples servicios para que las empresas puedan gestionar su logística de manera más eficiente y centralizada, anunció un crecimiento de más de 150% respecto al 2022.

Desde sus inicios, la firma planteó un plan de expansión y posicionamiento como referente de la región, que continúa según lo previsto acompañado por un trabajo operativo que posibilita brindar su servicio a más de 750 clientes.

El emprendimiento, que comenzó con una inversión de US $50.000, la cual permitió desarrollar su primer MVP (minimum viable product – producto mínimo viable) hace 24 meses, en la actualidad va camino a lograr los US $2.000.000 de facturación anual entre los mercados de Argentina, Chile, y Estados Unidos.

Este crecimiento, en parte, fue gracias a quedar seleccionados en uno de los programas de aceleramiento de startups más prestigiosos como “Alchemist accelerator” (Silicon Valley), una aceleradora de startup B2B (business to business) de San Francisco, Estados Unidos, que todos los años selecciona un grupo pequeño de startups de todo el mundo para participar en su programa de aceleración. Esta iniciativa no solo brinda apoyo económico si no que contribuye al ingreso al mercado norteamericano con su red de contactos.

“Haber ingresado en Alchemist nos dio da la oportunidad de tener al alcance una red de mentores de primer nivel, que permiten a las compañías potenciar el modelo de negocio y en el caso de Qubik, le permite facilitar la logística a más empresas en Latinoamérica a través de la tecnología”, comentó Gerardo Rodriguez, COO de Qubik.

Desde el segundo semestre de 2023, la compañía ofrece servicios logísticos globales, es decir, sus clientes pueden contratar servicios de logística internacional y nacional en un mismo proveedor.

En el presente, el servicio más requerido por los clientes de la empresa es el de logística nacional de cargas voluminosas no estándar, las cuales requieren un tratamiento especial a diferencia de otro tipo de cargas, como cargas de e-commerce o última milla.

El impulso de su crecimiento y expansión, llevó a la firma a aumentar 150% su facturación con respecto a 2022, así como también, incrementar 65% la cantidad de clientes en relación con el año anterior, y 100% su capacidad logística, lo que implicó también la contratación de nuevo personal en las áreas de operaciones y tecnología.

En los últimos meses no solo han ingresado en el mercado de Estados Unidos, sino que también están consolidando las operaciones en Chile y planean expandirse en el país vecino ampliando el equipo local.

“Queremos ser un partner (socio) logístico para las pymes en Chile y facilitarles la importación/exportación de productos, no solo en el mercado latam si no en el mercado de USA. Además, estamos haciendo las primeras operaciones en Colombia ya que es un mercado muy interesante para nuestras operaciones con Estados Unidos”, afirmó Matias Jalil, CEO de Qubik.

Como parte de su visión a largo plazo, la empresa continúa expandiendo su presencia geográfica y fortaleciendo sus relaciones con socios estratégicos en Latinoamérica y Estados Unidos, para que las Pymes puedan expandir su comercio a todo el continente.

«Hoy estamos operando en Argentina, Chile, Colombia y Estados Unidos con un crecimiento sostenido los últimos meses, proyectando para el 2024 un crecimiento del 100% en todas nuestras métricas«, adelantó Maximo Cabanillas, CFO de Qubik.

Cabe recordar que la startup está dedicada a conectar Estados Unidos con Latinoamérica a través de soluciones logísticas con alto grado de tecnología y cuenta con una plataforma inteligente a partir de la cual, apunta a simplificar el comercio transfronterizo y hacer más eficiente la logística de las empresas, disminuyendo el impacto ambiental del sector.