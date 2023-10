La CAME se reúne con los candidatos a presidente

Hoy, en la sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, los candidatos a presidentes de la Nación participarán de una reunión del Consejo Directivo.

Habrá más de 250 empresarios de todos los rubros y referentes políticos del país.

Por lo pronto, confirmaron su participación el oficialista Sergio Massa, el peronista cordobés Juan Schiaretti y la líder de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

Roberto Slobodianuk, integrante de la entidad, precisó que el sector espera conocer “de manera precisa” el plan económico que tiene cada uno.

Slobodianuk consideró que en el primer debate, el pasado domingo, “no realizaron muchos aportes sobre cómo piensan encarar la economía”.

Cabe recordar que a fines del mes pasado, en un contexto de escalada de inflación e incertidumbre económica, el presidente de la CAME, Alfredo González, se refirió a la situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas.

Insistió en que, más allá de la coyuntura, se debe trabajar en políticas públicas de mediano y largo plazo.

González estimó que el próximo gobierno tiene una “gran labor”: diferenciar las políticas productivas.

“No es lo mismo el sector productivo PyMe que las grandes empresas. Deberíamos traccionar para que se creen más empresas grandes o que vengan de otros países, pero debemos potenciar primero la micro, pequeña y mediana empresa, que es la que se queda en cada pueblo de nuestro país, para poder hacerlas sobrevivir en este tiempo”, sostuvo.

“La Ley de Moratoria es fundamental”, afirmó el dirigente, quien precisó que se implementó en 2021 para aglutinar todas las deudas del sector. “Pagábamos el 1,5% de esos impuestos, de deudas que se fueron generando cuando prácticamente estuvimos cerradas. Duró 12 meses y ya cuando se reglamentó, CAME puso el grito en el cielo porque si pasaba a tasa de mercado en esos 12 meses se iba a complicar. En ese momento nos dijeron que no nos preocupemos, que a los 12 meses la tasa dólar iba a estar al 4% y lamentablemente no fue así. Hace cuatro meses estamos pagando una tasa de 8,75% mensual y eso se actualizó en este mes y el 1 de octubre vamos a pagar casi el 10% mensual”, precisó.

Indicó que un pequeño comercio que estaba pagando una moratoria que, con quita de intereses, tenía una cuota de $40 mil, en junio pasó a pagar más de $250 mil y ahora va a pagar casi $350 mil.

“Pedimos una ley o un decreto presidencial que modifique esa reglamentación”, dijo.

Además, planteó que en la actual coyuntura la mirada debe ser “corta”, para poder “subsistir en estos meses”.

Bajo esa premisa, afirmó que las últimas medidas anunciadas “sirven para el momento” y que “es labor del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales trabajarlo para que sea sustentable y perdurable en el tiempo”.

“No podemos vivir en la Argentina, principalmente en la parte productiva, generando parches continuamente, acciones de coyuntura”, sumó.

Respecto de las expectativas que generan en el sector los resultados electorales, González opinó que es “indudable” que lo primero que debe hacer quien asuma en diciembre es alentar “un consenso nacional real”.

“Si el arco político no entiende este llamado de atención que está haciendo la población argentina es que no entendió nada”, concluyó, y recalcó que quien asuma el 10 de diciembre debe lograr un consenso nacional “real” en lo social, económico y dirigencial.