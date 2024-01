Directora General de la Organización Mundial del Comercio apuntó a un nuevo paradigma de “reglobalización”

En Davos 2024, la Directora General de la Organización Mundial del Comercio, Ngozi Okonjo-Iweala, hizo un llamado a los líderes a repensar los viejos modelos de crecimiento. «Podemos diversificar nuestras cadenas de suministro, desconcentrar aquellos sectores y geografías que están causando un problema diversificándolos hacia países en desarrollo», dijo

En los últimos cuatro años, en muchos aspectos, el progreso económico se ha estancado. El crecimiento del comercio ha sido lento. Las crisis pandémicas, geopolíticas y relacionadas con el clima han provocado turbulencias en las cadenas de suministro. La casi deslocalización, la relocalización y la deslocalización han ido aumentando, al igual que el proteccionismo. En cierto modo, parece como si el mundo le hubiera estado dando la espalda a la globalización. Estas son algunas de las conclusiones a las que se arribaron en Foro Económico Mundial, en Davos, la semana pasada.

“El mundo seguía una trayectoria de globalización y comercio hasta 2020, y luego sucedieron muchas cosas que nos alejaron de esa trayectoria”, dijo a los participantes Khaldoon Khalifa Al Mubarak, director ejecutivo y director general de Mubadala Investment Company en la Reunión Anual 2024 del Foro Económico Mundial, en una sesión titulada No hay recuperación sin comercio e inversión.

Eso es problemático, añadió, porque “con el desarrollo económico viene la prosperidad, con la prosperidad viene la estabilidad y, en última instancia, con la estabilidad se tiene paz”.

Pero la Directora General de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, que habló en el mismo panel que Al Mubarak, compartió un mensaje importante para los líderes y responsables de las políticas: mientras buscamos nuevos modelos de crecimiento, debemos asegurarnos de que son mucho más inclusivos que los del pasado.

“Necesitamos pensar en la globalización no como se pensaba antes, sino de manera diferente. Y debemos asegurarnos de que aquellos que no se beneficiaron durante la primera ronda se beneficien esta vez”, afirmó. “La razón por la que la globalización obtuvo mala fama es porque los pobres de los países ricos quedaron fuera, y los países pobres o los países en desarrollo quedaron al margen. En el nuevo paradigma, no queremos repetir la misma historia”.