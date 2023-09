Cuales son las ventajas para las empresas latinas de expandirse en Dubai

El consultor argentino, Patricio Poplavsky asesora sobre la adquisición de propiedades e identificación de oportunidades de inversión estratégicas y construcción de redes empresariales sólidas en la ciudad árabe

El consultor argentino Patricio Poplavsky, CEO y fundador de Poplavsky International Offices DMCC, la compañía con base de operaciones en Dubai que brinda asesoramiento y orienta a las empresas hispanoparlantes y estadounidenses que buscan expandirse hacia nuevas fronteras, remarca el potencial de este destino árabe como oportunidad para los negocios internacionales.

Poplavsky lidera la firma que integra el Grupo Empresario Argentino en Dubai compuesto por veinte empresas argentinas con representación local e internacional, es abogado y su pasión por el derecho internacional le permitió desarrollar una comprensión profunda de las dinámicas comerciales y las estrategias globales. Esto lo llevó a abrir una oficina en Miami en 2018 y a iniciar los trámites para radicarse allá definitivamente.

“Para ese entonces, Dubai no era una opción viable en nuestro proyecto. Mi foco era Estados Unidos. Pero en 2019 se empezó a hablar mucho de esta ciudad árabe ante los impedimentos que empezó a poner el gobierno de Donald Trump a los migrantes, atrayendo así a una gran cantidad de profesionales e inversores”, recordó Poplavsky.

Los beneficios fiscales, la seguridad jurídica, los visados rápidos y altos estándares de calidad que ofrece esta ciudad de los Emiratos Árabes son los motivos que hacen que este destino sea el elegido actualmente como mercado de inversiones y sede del asesor de empresas.

“No hay lugar en el mundo que sea como Emiratos Árabes y Dubai. La posibilidad de negocios es infinita y está todo por hacerse. El Estado apoya a todos los emprendimientos que generen dinero y a las personas que tengan ganas de trabajar”, remarcó.

“No hay comparación con ningún país del mundo, ya sea a nivel de seguridad, networking y posibilidades laborales. Tiene mucho potencial, y más si lo comparamos con el declive que está teniendo actualmente Estados Unidos y Europa”, sentenció Poplavsky.

En la ciudad árabe apenas el 10% son locales y el 90% extranjeros. “Aquí todos conviven pacíficamente. Dubai es la expresión multicultural más grande del mundo, donde todas las nacionalidades del Planeta están representadas, sin importar sexo, religión, edad, u origen”, comentó el especialista.

“El gobierno le da mucha importancia a la igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer. Mientras todos nos respetemos y cumplamos con las reglas, nadie va a tener problemas. Dubai está preparado para los empresarios extranjeros que quieran venir a invertir y trabajar”, sentenció Poplavsky.

De acuerdo a su experiencia, 50% de las personas que requieren de su asesoramiento son colombianos; seguidos por Mexicanos (30%) argentinos (10%) y Chilenos (10%).

“Gracias a la gestión que realizamos ya hay firmas dedicadas a la gastronomía, los servicios empresariales, la contabilidad, el mercado inmobiliario, el trader de alimentos, la tecnología, el mundo crypto y los recursos energéticos, entre otras”, detalló Poplavsky, quien remarca que “el mejor rubro para invertir es el de Real Estate, que está dejando un retorno cercano del 10%”.

Para Poplavsky, Dubai es ya una marca registrada a nivel global, sumamente atractivo para inversores extranjeros por su estabilidad económica y política, su bajo costo de energía, libre repatriación de capitales y ganancias, proceso simple y rápido de incorporación empresarial y entorno libre de impuestos.

Además, Dubai no impone impuestos o con baja carga sobre individuos o compañías que vivan u operen en los Emiratos Árabes Unidos y firmó numerosos acuerdos para evitar la doble imposición que pueden ser ventajosos para sus residentes y compañías locales. Tiene numerosas zonas francas, que no poseen ningún impuesto corporativo, y no contempla cargas tributarias sobre empleados y las regulaciones para contratar, manejar y desvincular empleados es simple y flexible.

La cartera de servicios de Poplavsky International Offices abarca desde la consultoría en la formación de empresas y la adquisición de propiedades hasta la identificación de oportunidades de inversión estratégica y la construcción de redes empresariales sólidas en la región.

El asesor se identifica por su capacidad para comprender y navegar los matices culturales y estructurales que a menudo desafían a las empresas latinas que buscan establecerse en Dubai. Su enfoque no se limita solo a la teoría empresarial, sino considera las sutilezas de la etiqueta empresarial árabe, las regulaciones gubernamentales, las tendencias del mercado y todo lo que tiene que ver con la relocalización de las familias.