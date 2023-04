La mayor cadena del retail cooperativo del país llegó a la provincia, a raíz de un acuerdo con la mutual AMMA, que se había quedado con el ex Híper Libertad villamariense. Su propuesta y una visión de negocios hasta ahora ausente en Córdoba

Cooperativa Obrera anunció la firma de un convenio con la Asociación Mutual Mercantil Argentina (AMMA) para la gestión del hipermercado y paseo comercial que esta mutual posee en Villa María, Córdoba, hasta ahora bajo el nombre de Híper AMMA. Hacia fines de mayo reflotará el comercio, de más de 4.600 m2, ubicado sobre la ruta 158, hasta 2022 propiedad de la cadena Libertad. Será el primer local de «la Coope obrera» en tierras cordobesas, sumando así un séptimo casillero en las presencias provinciales que tiene la Coope en todo el país.

Esta entidad, de Bahía Blanca, expresó a la agencia sectorial Ansol que se realizaron «análisis económicos muy profundos respecto de la viabilidad del hipermercado en Villa María mediante consultoras externas y especialistas de la cooperativa. Creemos, en virtud del expertise que tiene Cooperativa Obrera, que podemos presentar un hipermercado que brinde servicio a la comunidad, que sostenga los puestos laborales, que en unos meses tengamos que incorporar más personal y que sea sustentable en lo económico».

AMMA es una prestigiosa entidad de Villa María, con 40 años de historia y muchas actividades en la ciudad. A mediados de 2022 tomó el paseo comercial y el hipermercado que la cadena Libertad, del grupo francés Casino, buscaba vender. Señala que «es probable que si no llegaba esta compra, Libertad hubiera ‘levantado campamento’, dejado gente en la calle y a otra cosa». Pero AMMA se hizo cargo de los empleados y del local comercial.

La justa medida para crecer

Después de unos meses de asumir el desafío, AMMA busca una gestión distinta del supermercado. Esto hace que donde llegue la oportunidad para que Cooperativa Obrera se involucre en el proyecto. A partir de la firma del convenio, la Coope asume por 40 años la gestión a cambio de un canon, bajo condiciones aprobadas por los consejos de administración de ambas entidades.

«No es lo mismo para el movimiento comercial de la ciudad de Villa María tener un hipermercado y un paseo comercial a que tiren todo abajo y te hagan canchas de fútbol o un barrio de viviendas», expresó Mariano Glas, referente de Cooperativa Obrera. En diálogo con la prensa especializada, estableció las diferencias en la lógica empresarial que quedan implícitas en este hipermercado.

«Las entidades de economía social no ‘levantan campamento’, como podría hacer una multinacional, que si es negocio se queda y si no es negocio vende, indemniza y listo. Cooperativa Obrera está hace 102 años en Argentina y nuestro objetivo es dar servicio», expresó Glas.

«Los dos indicadores que vamos a mirar son si tenemos más o menos empleados y asociados al final del ejercicio. Si ambos son positivos, significa que estamos haciendo las cosas bien -explica-. La filosofía para encarar un proyecto es completamente distinta: el tema es si ves las cosas desde un punto de vista de retorno rápido de la inversión o desde el desarrollo de prestación de servicios en el paso del tiempo. Una cosa es tener que seguir esquemas internacionales de trabajo en nuestro país que reporta en Francia -como el caso de Libertad con Casino- y otra cosa es una organización de economía social».

Consultado sobre la relevancia de este movimiento para Cooperativa Obrera, Glas precisó que «si me preguntás si hubiéramos decidido abrir desde cero un hipermercado de 4.600 m2, la respuesta es no. Pero bajo estas condiciones, lo enfrentamos siendo la principal cooperativa de consumo que tiene 102 años de historia, 145 sucursales, 2.400.000 asociados y genera 6.000 puestos de trabajo«.

Cooperativa Obrera se encuentra desarrollando una asociación con la Municipalidad de Villa María para buscar cooperativas de producción y pequeñas pymes regionales. «Una multinacional no puede hacerlo porque en su política no desarrolla proveedores locales ni tiene la flexibilidad para entender y adaptar lo que necesita el consumidor -precisó Glas-. Walmart se fue de la Argentina; cuando llegó parecía que se comía a todos crudos. Metió la pata porque no conocía la idiosincrasia local».

Cooperativismo e inflación

Consultado sobre el problema de la inflación en los productos de la canasta básica, Glas comenzó su análisis puntualizando que «el consumo está complicado en términos generales pero depende dónde. No es la misma realidad la que se da en el AMBA (Área metropolitana de Buenos Aires) que la del interior del país. Las economías regionales tienen un desarrollo distinto desde hace unos años. Hay dificultades pero no tantas como en el Conurbano bonaerense».

«Sería temerario decir que si hubiera un esquema cooperativo generalizado en Argentina, no habría inflación, porque es algo multicausal», dijo el referente de Cooperativa Obrera. «Lo que sabemos es que donde hay cooperativas de consumo, el valor de los alimentos termina siendo más barato. En las localidades donde estamos con Cooperativa Obrera contribuimos a regular los precios. No se vende por abajo del costo ni se hace dumping. No decimos que somos los que vendemos más barato sino que tenemos la mejor relación entre lo que se paga y lo que se ofrece», definió Glas.

El referente de la entidad refirió que buscan «poner nuestro granito de arena» para que las grandes cadenas actúen en beneficio de localidades donde no llega la cooperativa. Cita como ejemplo que «cuando hacemos un descuento para una tarjeta social y una cadena multinacional que nos compite en algunas localidades, tiene que luego llevarlo a todas partes».

En concreto, la diferencia de precios en las cooperativas de consumo respecto de las grandes cadenas aparecen al comparar los productos de marca propia con la marca cooperativa. Glas asegura que esos productos tienen «un poquito más de calidad pero sobre todo hay diferencias de precios de más de 10%. Si tomás el producto más barato de yerba, harina, arroz, fideos en la góndola de la Cooperativa Obrera, lo conseguís más barato que en los otros supermercados. Eso es el cuidado de la economía familiar».

El efecto de la economía social

«Está demostrado a nivel internacional que donde hay una economía social desarrollada de cooperativas o mutuales que participan de la vida de esas sociedades, disminuye notoriamente la diferencia entre los que más y menos tienen, hay más inclusión social y puestos de trabajo», afirmó Mariano Glas, al reflexionar sobre el modelo cooperativo y mutual.

Al respecto, citó casos de éxito como Coop Italia, una federación de cooperativas italiana de la que toma el modelo la Federación Argentina de Cooperaativas de Consumo (FACC), «es líder en distribución en el país», o la Coop de San Pablo, que «es la principal cooperativa de consumo de Latinoamérica y solo está en ese Estado» de Brasil.

«Cooperativa Obrera, cuando tiene un excedente, lo reparte entre sus asociados», dijo, y aportó el dato de que en 2022 la Coope devolvió entre retorno e intereses de capital 1.096 millones de pesos. «Si esta cooperativa es apenas 4,5% del mercado nacional, hay que hacer la cuenta del resto del 95,5% del mercado. ¿Cuánto tendría que haber devuelto? Porque no son ni más ni menos eficientes que nosotros», abrió la pregunta Glas.

«Ese excedente se fue a los dueños, algo que no está mal, pero hay una lógica de funcionamiento distinto que te permite encarar otros desafíos como el del hipermercado de Córdoba, con todas las complejidades que implica», concluyó el referente de Cooperativa Obrera.