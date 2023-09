En tiempos de ansiedad o incertidumbre trepa el consumo de impulsivos, como galletitas y golosinas. Es uno de los datos de los últimos informes sectoriales que analiza en particular el comportamiento del canal autoservicios, los súper pequeños de barrio

Por Javier De Pascuale

El consumo popular, una de las grandes variables de la economía que tiene un impresionante efecto multiplicador sobre otros indicadores de la actividad tanto industrial como de servicios, se estancó hacia mediados de año y en las últimas semanas comenzó a mostrar signos negativos.

Así lo cronicó recientemente este diario, al informar el último reporte del Indicador de Consumo (IC) que elabora regularmente la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). Este guarismo mostró en agosto de 2023 un retroceso de 0,9% en la comparación interanual. A la vez, registró una contracción de 1,8% frente a julio, es decir, descontando los efectos estacionales habituales del consumo a lo largo del año.

Es precisamente lo que viene a atacar el denominado «plan platita» que impulsa el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa, con una batería de anuncios que en los últimos días se vienen acumulando por sectores de actividad, grupos poblacionales e incluso por vínculo laboral, que buscan poner dinero en los bolsillos de la población en busca de provocar un punto de inflexión en la caída del consumo, recuperando de paso el ya referenciado efecto multiplicador de esta variable sobre el conjunto del aparato productivo nacional.

Pero, ¿cómo impactó esta realidad de retracción en las compras de la población hacia el interior del supermercadismo?

Según los últimos informes de la consultora Scentia, una de las más reconocidas analistas de los movimientos en el mundo del retail, «en este 2023 la brecha de precios entre los autoservicios independientes y las cadenas de supermercados generó una fuerte caída en la demanda de los pequeños comercios». Como consecuencia, a lo largo de todo el año, este canal exhibió resultados negativos de acuerdo con los relevamientos de distintas consultoras del sector, remarcó un informe del portal especializado Trade y Retail.

Además, según afirman los especialistas, el hecho de haber quedado afuera inicialmente de programas como Precios Justos impactó en la demanda en estos formatos. Así, según datos de la consultora aludida el canal acumula una importante baja del -6,8% entre enero y agosto de este año.

Sin embargo, al profundizar la mirada sobre el canal autoservicios, los estudios especializados reflejan que no todo cae de igual modo. De hecho, hay rubros de consumo que se mantienen o incluso mejoran en los últimos meses, reflejando una recuperación que aunque leve, no deja de ser sorprendente y que de distintos modos, expresan indicadores de nuevas tendencias en el consumo poblacional, nuevas características que va adquiriendo la cultura de compra y de consumo y que incluso superan las fronteras argentinas y se expresan también en otros países. Por supuesto, la fuerte baja de otros segmentos hace que el resultado total del canal autoservicios se mantenga negativo mes a mes, lo que no impide profundizar la mirada sobre los rubros positivos de la actividad.

La consultora encabezada por Osvaldo del Río recupera en el informe de agosto parte del efecto sobre stockeo que siguió a la devaluación del peso acontecida el día 14 de ese mes. Las ventas de alimentos crecieron en el canal autoservicios, como en todos los otros canales de consumo. Con todo, este grupo de productos trepó 1,5%, en un mes que fue positivo para el total del self service gracias al boom de ventas post PASO registrado en supermercados, hipermercados y autoservicios.

Por su parte, «otra categoría que apuntala la demanda en los autoservicios independientes es la de los impulsivos, con una suba del 1,8% en el octavo mes de este año, marcado por la caída del poder adquisitivo y la alta inflación». La categoría aludida, integrada entre otros productos por las galletitas y golosinas, suele emerger con fuerza en contextos de consumo caracterizados por ansiedad, incertidumbre o angustia, aunque son en parte protagonistas de las nuevas tendencias de consumo en general.

Asimismo, otro segmento con números positivos en agosto es el de los perecederos, con un incremento en los volúmenes vendidos del 1%, según los datos publicados por Scentia.

En contrapartida, la categoría de desayuno y merienda es la que más cae, con una baja de casi 9%, así como las bebidas con alcohol, que se derrumban 5,4%. En total, los autoservicios independientes cerraron agosto con una variación negativa del -3,2%, y la consultora proyecta que terminará el 2023 con números en rojo.