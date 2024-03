Miei descartó la posibilidad de declarar el estado de sitio en Rosario

El presidente Javier Milei rechazó la posibilidad de decretar el estado de sitio en la ciudad de Rosario, azotada por la violencia narcocriminal. Además, responsabilizó al socialismo de los episodios del fin de semana marcado por cuatro asesinatos.

“Haberle dado tanto crédito a los socialistas no es gratis, todo lo que tocan lo destruyen», planteó en una entrevista a La Nación +, y completó: «Si le das la economía, te llevan a la quiebra; si le das la seguridad, pasan este tipo de cosas”.

Consultado por la posibilidad de decretar el estado de sitio, el mandatario puntualizó que las medidas deben ser consensuadas con el gobernador Maximiliano Pullaro, con quien la Nación trabaja de manera conjunta en el Comando Unificado

“Nada que sorprenda en donde vos hayas tenido mucho socialismo, esa es la realidad, porque toda esa visión que tienen de la Justicia, de la estigmatización, son todos los mecanismos que terminan avalando a los delincuentes”, respondió tras el asesinato a sangre fría del playero de la estación de servicio.

Para el mandatario, el Gobierno “está acorralando a la droga y al narcotráfico”, por lo que considera que las bandas criminales respondieron, aunque alertó que no está «dispuestos a ceder ni un milímetro”. “Son ellos o nosotros, y somos nosotros, está decidido. Están actuando todas las fuerzas, se le está dando asistencia logística con el ejército”, insistió.

“Nosotros fuimos muy claros y dijimos que se cambiaba la doctrina: el que las hace las paga, se protege a la víctima y no al victimario”, completó sobre el endurecimiento de la administración.

Por último, alertó que terminará con “el cáncer del narcotráfico” y acusó a los socialistas de destruir “todo lo que tocan”. “No es solo la Justicia. En el Congreso votaron en contra de la Ley Bases. ¿Están a favor de los narcos?”, concluyó