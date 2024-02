Caputo reiteró que no hay negociaciones sobre un nuevo acuerdo con el FMI

El ministro de Economía, Luis Caputo, reiteró hoy que el Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene buena disposición para avanzar en un nuevo acuerdo con la Argentina, aunque aseguró que por el momento no existen negociaciones en ese sentido.

«Incorrecto», señaló en forma terminante el ministro en respuesta a un posteo sobre eventuales negociaciones entre las partes, difundido por un blog financiero de los Estados Unidos que informa sobre economía.

«Argentina negocia un nuevo programa con el FMI», posteó Zero Hedge, el sitio especializado en temas financieros que tiene cerca de dos millones de seguidores

«Incorrecto. Como dije en mi última entrevista, el Fondo está abierto a explorar un nuevo programa, pero no estamos negociando nada de momento», respondió Caputo a través de su cuenta X.

De hecho, el ministro había asegurado ayer tras un encuentro con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, que la máxima autoridad del organismo «celebra y apoya» las medidas de ajuste fiscal y reformas que impulsa el gobierno de Javier Milei.

“Muy buena reunión con KGeorgieva y equipos en el G20”, destacó el ministro de Economía a través de su cuenta en la red social X.

La directora del Fondo “celebra y apoya las medidas y los resultados obtenidos por esta nueva administración”, dijo Caputo, y adelantó que los equipos técnicos del organismo y de la Argentina «continuarán trabajando en la mejor estrategia para seguir apoyando los esfuerzos del país”.

Por su parte Georgieva, a través de la misma red social, detalló que mantuvo una “excelente reunión” con Caputo.

“Saludé los esfuerzos sostenidos de las autoridades para restaurar la estabilidad, apoyar a los más vulnerables y generar apoyo para las reformas”, dijo Georgieva.