Patricia Bullrich fustigó al bonaerense Axel Kicillof por “parar”

La ministra se Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, usó su cuenta de X (antes Twitter) para criticar el paro que motoriza la CGT.

“No hay paro que nos detenga. Sindicalistas mafiosos, gerentes de la pobreza, jueces cómplices y políticos corruptos, todos defendiendo sus privilegios, resistiendo el cambio que decidió la sociedad democráticamente y que lidera con determinación el presidente”, escribió la funcionaria en su perfil de aquella red social.

En tanto, en el marco del operativo de seguridad en curso por la movilización, en diálogo con la prensa, fustigó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por sumarse a la medida. “Nos gustaría que esté trabajando y no yendo a una movilización”, dijo.

“Es un gobernador y como tal tiene que hacer cumplir la ley y no violarla, porque el ejemplo cunde y así tenemos el problema que tenemos en la provincia de Buenos Aires”, agregó.

Canciller

La canciller Diana Mondino también usó X para fustigar la huelga. “El paro no tiene justificación. Convocado por la oligarquía de millonarios con autos blindados y chófer, falsos representantes de los trabajadores, ratifica que estamos en el camino correcto. Las cosas se consiguen con esfuerzo, no llorando y pataleando. No les tenemos miedo”, expresó.

El ministro de Economía Luis Caputo agregó objeciones. Compartió el posteo de Mondino y, además, al igual que Bullrich, apuntó al “paro” que acta el mandatario bonaerense. “Nunca tan claro para la sociedad que estamos frente a un paro político por tocarles privilegios”, manifestó en su cuenta oficial de X.

Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Petri, se sumó a los cuestionamientos del oficialismo con el hashtag #YoNoParo y defendió la gestión de Javier Milei.

“A 44 días del Gobierno de Milei, los mismos sindicalistas que estuvieron callados durante cuatro años organizan un paro para defender sus privilegios. Que sepan que no hay paro que pueda frenar la ola de cambio de los argentinos que nació en la última elección y que lleva adelante nuestro presidente. Hoy, en el Ministerio de Defensa, se trabaja con normalidad”, indicó.