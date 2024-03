La coparticipación a Córdoba volvió a derrumbarse en marzo

Los envíos nacionales alcanzaron 187.200 millones, 186% mayor a un año atrás pero muy por detrás de la inflación. La pérdida es clave por la incidencia que tienen esos giros en la recaudación total. El Gobierno confirmó desactivó artículos claves para el envío de fondos a la Caja

Los envíos automáticos de la Nación a la Provincia de Córdoba alcanzaron en marzo 187.200 millones de pesos, apenas un 186% más que un año atrás. Considerando que hasta febrerol, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había escalado un 276,2% en la comparación interanua, el derrumbe de los giros nacionales es dramático.

La situación se torna aún más preocupante considerando que la coparticipación a Córdoba representa seis de cada 10 pesos que recibe la Provincia por ingresos corrientes.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Economía de la Nación, en los primeros tres meses de 2024, Córdoba recibió 569.200 millones de pesos, 204,4% más que en el mismo periodo de 2023, con una inflación interanual promedio del 275,6%.

La mayor parte de los ingresos por coparticipación corresponde a la recaudación de IVA y Ganancias, dos impuestos que sintieron el impacto de la crisis y, en el caso de Ganancias, por los cambios efectuados durante la gestión de Sergio Massa en Economía respecto a ese tributo que incidieron en una fuerte baja en la recaudación.

Caja y transporte

Mientras tanto, el miércoles pasado se conoció el Decreto 280/2024 referido a cambios en el Presupuesto vigente, esto es el de 2023 -recordemos que el Gobierno de Javier Milei resolvió administrar su gestión con la pauta del año pasado-, en el que, entre otros puntos, se dejan sin efecto artículos claves para el envío de fondos para la cobertura de las cajas previsionales provinciales no transferidas, entre ellas la de Córdoba.

Esa situación fue advertida por la diputada nacional por Córdoba, Alejandra Torres, quien señaló que, en la práctica, oficializa algo que ya venía ocurriendo: que la caja provincial directamente no reciba fondo alguno este año por parte de la Anses.

El tema fue oportunamente judicializado por el ex gobernador Juan Schiaretti hace un año en una presentación ante la Corte Suprema de Justicia, aún sin resolución.

En paralelo, el mismo DNU, deja sin efecto la prórroga al Fondo Compensador para el transporte del interior, o sea los subsidios al sistema urbano e interurbano, hecho que también ya se había materializado desde comienzos de este año.