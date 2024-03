DNU: la comisión Bicameral completó la designación de autoridades

Hernán Lombardi y el radical Víctor Zimmerman acompañarán al libertario Juan Carlos Pagotto en la conducción de los debates. La oposición insistió para que se trate urgente el megadecreto en el recinto

La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo avanzó este jueves con la definición de la agenda de trabajo para analizar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación de la economía dictado por el presidente Javier Milei.

Con objeciones del kirchnerismo, que avisó en el inicio de la reunión que no participaría de la votación de autoridades en desacuerdo con la forma en que se conformó la comisión, los diputados y senadores votaron al nuevo vicepresidente de la Bicameral, Hernán Lombardi (JXC), y al radical Víctor Zimmerman (UCR), que acompañarán al libertario Juan Carlo Pagotto en la conducción de los debates.

En el comienzo de los discursos, Zimermann reiteró el pedido para que funcionarios del Poder Ejecutivo asistan a la Bicameral a explicar en detalle aspectos del último DNU del Presidente.

El senador radical explicó que este DNU «no impacta en las provincias de la misma manera», algo que hace necesario «sacarse interrogantes y que los funcionarios puedan enriquecer este debate a efectos de que en un tiempo prudencial podamos analizarlo».

Zimmerman aclaró que no solo se debe debatir el DNU 70/23 de Milei sino que también deben analizarse todos los DNU pendientes, cerca de 170, del gobierno de Alberto Fernández.

La diputada de Unión por la Patria (UxP), Carolina Gaillard, insistió con la impugnación de la comisión por considerar que fue «irregular la constitución, no se respetó la Constitución y se está alterando la voluntad popular» y volvió a cuestionar la cantidad de lugares que se le dieron a UxP en la comisión.

Gaillard pidió tratar el DNU «en el recinto sin demoras y sin dilaciones» en el tramo final de su intervención.

Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal, dijo que había aspectos del DNU con los que su espacio estaba de acuerdo, pero objetó otros ítems y la forma de plasmar las propuestas en un decreto.

En ese sentido, dijo que habría que cambiar la ley de emisión de DNU para que «realmente» dictar una norma de esa naturaleza «no sea una normalidad sino algo extraordinario».

«Hay que discutir si hay o no necesidad y urgencia y a esta intencionalidad política de sustitución de leyes», expresó y añadió que apoya la reforma laboral pero que «no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado» así como fue incluido en ese DNU ya que actualmente está judicializado.

Proyecciones

En el Senado, tanto los bloques aliados como el propio oficialismo dan por perdida la votación por el DNU. También reconocen que corre riesgo en Diputados.

Unión por la Patria ya reclamó tres veces una sesión para intentar rechazarlo directamente en el recinto. Hasta ahora, la vicepresidenta Victoria Villarruel no la convocó. Asimismo, nueve senadores no kirchneristas -del grupo de los 39 senadores que le permitieron al oficialismo definir las autoridades de la Cámara y la integración de las comisiones- también pidieron una sesión, aunque no pusieron fecha.

En la Justicia, el juez en lo Contencioso Administrativo federal Enrique Alonso Reguera rechazó la demanda presentada por el abogado Andrés Gil Domínguez para que se ordenara a la Cámara de Diputados y al Senado de la Nación que se aboquen al «expreso e inmediato tratamiento» del DNU.

El magistrado concluyó que el constitucionalista carecía de «legitimación» para formular ese reclamo contra el Estado nacional.

El juez remarcó que las acciones autosatisfactivas como la presentada por Gil Domínguez «constituyen remedios que sólo deben ser concedidos en casos excepcionales, en tanto implican el dictado de una decisión no provisoria sin la intervención de la (parte) contraria».