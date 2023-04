Este miércoles dio inicio la cuarta edición del PreViaje, el programa oficial que otorga un reintegro del 50% de los gastos turísticos que se hagan dentro del país.

Se podrá viajar entre el 24 de mayo y el 30 de junio (incluyendo los fines de semana extralargos del 25 al 28 de mayo y del 17 al 20 de junio). Según el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, «con esta nueva edición, no habrá temporada baja en la Argentina”.

Las compras de los viajes deberán realizarse hasta el 25 de abril, mientras que habrá tiempo hasta el 28 de este mes para cargar los comprobantes.

Para implementar el programa, los funcionarios nacionales del área firmaron un acuerdo con las cámaras hoteleras, y se fijó un tope para los gastos en alojamiento, que es un 40% mayor que el de la edición anterior.

A la vez, se establecieron valores de referencia que no incluyen traslados aéreos para los paquetes turísticos que ofrecen las agencias de viajes. En este caso, no habrá “techo” para los precios, solo será una herramienta para que los turistas puedan saber los valores sugeridos que no incluyen traslados aéreos.

El reintegro del dinero gastado por los viajeros será del 50%, pero para los jubilados y afiliados al PAMI ascenderá al 70%.

Según se informó, en la cuarta edición del PreViaje, el tope de devolución será de $70.000. Dicho crédito podrá ser gastado a partir de la fecha del viaje, y hasta el 31 de octubre de 2023.