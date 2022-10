Para ambos casos es obligación de las centrales o agencias proveer una cartilla con código QR para ubicar detrás del asiento del conductor con los datos personales del titular y chofer, datos y teléfono de la central y del Observatorio de la Movilidad

CÓRDOBA, 14 de octubre de 2022 VISTO:

Las disposiciones de la Ordenanza 12.859 en sus artículos 7, inc “f”, 18 inc “c” 58, 60, 63, 65, inc. “m” y “k” referidos a implementar e incorporar los sistemas de seguridad, alerta temprana y comunicación, atento al convenio firmado entre la Municipalidad de Córdoba y La Policía de la Provincia de Córdoba

Y CONSIDERANDO:

QUE con fecha 22/09/2022 mediante Resolución N° 016-22 dictada por la Secretaria de Gobierno y Gestión General de Gabinete se aprobó el Convenio de Reciprocidad – Colaboración entre la Municipalidad de Córdoba y la Policía de la Provincia de Córdoba, suscrito el día 12/07/2022

QUE el mencionado Convenio implica cumplimentar la exigencia del Art. 18, inc. “c” de la Ordenanza 12.859, Reglamentado por Decreto 1216/19.

ATENTO A ELLO, a los términos de las atribuciones conferidas mediante Decreto N° 229/2021 y Resolución N° 002/2022

EL DIRECTOR DE TRANSPORTE URBANO Y CONTROL

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- NOTIFIQUESE a las Centrales de Radio Taxi del Convenio de Reciprocidad – Colaboración entre la Municipalidad de Córdoba y la Policía de la Provincia de Córdoba, suscrito el día 12/07/2022, a los efectos que notifiquen a sus adherentes, y demás permisionarios que deberán implementar e incorporar los sistemas de seguridad, alerta temprana y monitoreo que permita la transmisión de la posición geográfica del vehículo en línea.

ARTÍCULO 2°.- LAS Centrales de Radio Taxi, a partir de 03/10/2022 tendrán un plazo de 30 días para adecuar sus aplicaciones al sistema de Monitoreo y Seguimiento dispuesto por la Autoridad de Aplicación que se encuentran en la Central de Monitoreo del Observatorio de la Movilidad.

ARTÍCULO 3º.- LAS Centrales de Radio Taxi podrán cobrar el equivalente a 20 bajadas de bandera diurna como precio máximo mensual en concepto de seguridad y monitoreo a los nuevos adherentes, deberán eximir a los permisionarios del pago por un plazo de tres (3) meses.

ARTÍCULO 4°.- NOTIFIQUESE a los permisionarios de Auto Taxi la obligatoriedad a partir del 15/11/2022 para la adhesión a las centrales de Radio Taxi debiendo incorporar el equipo correspondiente para su geolocalización .

ARTICULO 5° – LAS centrales de Radio Taxi deberán proveer una cartilla con código QR para ubicar detrás del asiento del conductor con los datos personales del titular y chofer, datos y teléfono de la central y del Observatorio de la Movilidad.

Serán a su cargo todos los costos operativos (paquetes de datos, etc.) para la correcta prestación del servicio.

ARTÍCULO 6°.- PROTOLICESE, comuníquese, por Mesa de Entrada de la Dirección de Transporte Urbano y Control a todas las centrales de Radio Taxi para su conocimiento, DESE COPIA a Dirección de Documentación. Cumplido, ARCHÍVESE.

Resolución N° 0901

CÓRDOBA, 14 de octubre de 2022

VISTO: Las disposiciones de la Ordenanza 12.859 en su artículo 7, inc “f”, referido a implementar e incorporar los sistemas de seguridad, alerta temprana y comunicación, atento al convenio firmado entre la Municipalidad de Córdoba y La Policía de la Provincia de Córdoba. Y CONSIDERANDO:

QUE con fecha 22/09/2022 mediante Resolución N° 016-22 dictada por la Secretaria de Gobierno y Gestión General de Gabinete se aprobó el Convenio de Reciprocidad – Colaboración entre la Municipalidad de Córdoba y la Policía de la Provincia de Córdoba, suscrito el día 12/07/2022.

QUE el mencionado Convenio implica cumplimentar las disposiciones de los Art. 32, inc. “b”, 41 inc. “a” y 68 inc. “k” de la Ordenanza 12.859, Reglamentado por Decreto 1216/19.

ATENTO A ELLO, a los términos de las atribuciones conferidas mediante Decreto N° 229/2021 y Resolución N° 002/2022.

EL DIRECTOR DE TRANSPORTE URBANO Y CONTROL R E S U E L V E: ARTÍCULO 1°.- NOTIFIQUESE a las Agencias de Auto Remis el Convenio de Reciprocidad – Colaboración entre la Municipalidad de Córdoba y la Policía de la Provincia de Córdoba, suscrito el día 12/07/2022, a los efectos que notifiquen a sus adherentes, y demás permisionarios que deberán implementar e incorporar los sistemas de seguridad, alerta temprana y monitoreo que permita la transmisión de la posición geográfica del vehículo en línea

ARTÍCULO 2°.- LAS Agencias de Auto Remis, a partir de 03/10/2022 tendrán un plazo de 30 días para adecuar sus aplicaciones al sistema de Monitoreo y Seguimiento dispuesto por la Autoridad de Aplicación que se encuentran en la Central de Monitoreo del Observatorio de la Movilidad.

ARTÍCULO 3º.- LAS Agencias de Auto Remis no podrán cobrar cargos extras concepto de seguridad y monitoreo.

ARTICULO 4° – LAS Agencias de Auto Remis deberán proveer una cartilla con código QR para ubicar detrás del asiento del conductor con los datos personales del titular y chofer, datos y teléfono de la central y del Observatorio de la Movilidad.

Serán a su cargo todos los costos operativos (paquetes de datos, etc.) para la correcta prestación del servicio.

ARTÍCULO 5°.- PROTOLICESE comuníquese, por Mesa de Entrada de la Dirección de Transporte Urbano y Control a todas las centrales de Radio Taxi para su conocimiento, DESE COPIA a Dirección de Documentación. Cumplido,

