Corresponde a la desplegada por las diferentes secretarías y relatorías de salas y del pleno, del 1 de mayo de 2019 al 30 de abril de 2020, y del 1 de mayo de 2020 al 30 de abril del año en curso. Se explicitan las pautas de productividad a seguir entre el 1 de mayo del año en curso y el 30 de abril de 2022

Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba

Acuerdo Reglamentario N° 1730 – Serie: A



En la Ciudad de Córdoba, 29/10/2021, bajo la Presidencia de su Titular Dr. Sebastián Cruz LÓPEZ PEÑA, se reunieron para resolver los señores vocales del Tribunal Superior de Justicia, Dres. Domingo Juan SESIN, Aída Lucía Teresa TARDITTI, Luis Enrique RUBIO, M. de las Mercedes BLANC G. DE ARABEL, María Marta CÁCERES DE BOLLATI y Luis Eugenio ANGULO y la asistencia del señor Administrador General del Poder Judicial, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG, y ACORDARON que:

VISTO: Que con motivo de las excepcionalísimas circunstancias que generó la irrupción de la pandemia de COVID 19, la consecuente grave situación socio-institucional y la posterior crisis sanitaria global, todo lo cual impactó en el regular funcionamiento del Poder Judicial e importó la necesaria posposición de la determinación de los estándares de productividad y el consecuente diferimiento de su difusión durante el pasado año 2020.

La necesidad de retomar la difusión de la actividad jurisdiccional cumplida por el TSJ desde el 1° de mayo del año 2019 hasta el 30 de abril del año 2020, como así también la desplegada desde el 1° de mayo del año 2020 y hasta el 30 de abril del año en curso.

Asimismo, es menester impulsar la confección y divulgación de los registros de productividad de los aludidos períodos, todo ello en continuidad de los objetivos de mejorar la transparencia y eficacia del Poder Judicial, reducir los plazos de resolución de los procesos y promover mayor certidumbre a justiciables y litigantes, tal como se expresara en los Acuerdos Reglamentarios n.º 980, Serie “A”, de 4/5/2009, n.º 1001, Serie “A”, de 22/3/2010, n.º 1053 del 10/5/2011, n.º 1100, Serie “A”, de 16/5/2012, n.º 1158, Serie “A”, del 14/5/2013, n.° 1206, Serie “A”, de 21/5/2014, n.° 1285, Serie “A”, de 20/5/2015, n.° 1361, Serie “A”, del 16/5/2016, n.° 1423, Serie “A” del 23/5/2017, n.° 1496, Serie “A” del 29/5/2018 y n.° 1569, Serie “A” del 31/5/2019.

En virtud de lo señalado, y conforme la reciente experiencia adquirida, también resulta conveniente establecer los criterios a observar en lo sucesivo- en situaciones excepcionales y/o de emergencia en las que no sea posible la expresa determinación formal de pautas de productividad para el siguiente período judicial de que se trate. Asimismo, corresponden avanzar en la determinación de un procedimiento metódico de carga, registración y reporte de dicha información, de modo tal que permita el sostenimiento, a lo largo del tiempo, de la producción y difusión de la información atinente a la actividad jurisdiccional de este TSJ.

Y CONSIDERANDO:

I. Contribuye con los objetivos señalados que el TSJ difunda la actividad desarrollada en ejercicio de su función jurisdiccional durante los períodos comprendidos entre el 1° de mayo del año 2019 y el 30 de abril del año 2020, como así también entre iguales fechas de los años 2020 y 2021. A tal fin, habrá de relevarse la cantidad de causas ingresadas y de las resoluciones que resuelven recursos y/o pretensiones de competencia originaria, como así también las resoluciones dictadas y la información atinente acerca de si se alcanzaron o no las proyecciones de productividad vigentes para los períodos en cuestión, en la medida de las posibilidades que el particular contexto ya señalado, lo permitieron.

A su vez, para otorgar continuidad a los registros y a la difusión de la actividad jurisdiccional de este tribunal, garantizar la trazabilidad de dicha información y orientar las proyecciones y compromisos de productividad necesarios, resulta importante relevar el grado de cumplimiento de los estándares fijados en los períodos reseñados, y, luego, explicitar las pautas de productividad a seguir entre el 1° de mayo del año en curso y el 30 de abril de 2022.

II. A través de las distintas secretarías de las salas de diferentes competencias (en lo Civil y Comercial, Contencioso Administrativa, Laboral, Penal) y de la del pleno (Electoral y de Competencia Originaria), desde el 1° de mayo del año 2019 y hasta el 30 de abril de 2020, ingresaron al Tribunal Superior de Justicia 2.546 causas y se dictaron 2.622 resoluciones (se computan como tales solo las sentencias y los autos que resuelven recursos o pretensiones de competencia originaria).

Igualmente se impone destacar que, con similar criterio, desde el 1° de mayo del año 2020 y hasta el 30 de abril de 2021, ingresaron al Tribunal Superior de Justicia 3.118 causas y se dictaron 3.453 resoluciones.

En tal sentido, a fin de una mayor especificidad, se distinguirá, en primer término, entre las causas ingresadas en cada una de las secretarías de sala y del pleno, y las resoluciones dictadas a través de las mismas, con la precisión de que ellas pueden comprender causas ingresadas en años anteriores. Por otra parte, se emplea la denominación “causas” y no “recursos” (como en los Acuerdos de años precedentes), porque, en definitiva, en los informes de las secretarías siempre se contabilizó el ingreso de causas y no los recursos, que pueden ser más de uno en las causas, lo

que aportará mayor claridad en la información.

Sin perjuicio de lo señalado, cabe tener presente que en la sustanciación procesal de una parte significativa de causas, recursos y pretensiones ante este TSJ, es de aplicación el principio dispositivo, con las implicancias que ello importa en cuanto a la tramitación y finalización, o no, de los mismos.

Con tal propósito se deslindan a continuación los datos correspondientes a los períodos 2019 2020 y 2020 2021, respectivamente.



Período 2019 2020.

a) Sala Civil y Comercial

Causas ingresadas: 289 Resoluciones dictadas: 312

b) Sala Contenciosa Administrativa

Causas ingresadas: 210 Resoluciones dictadas: 408

c) Sala Laboral

Causas ingresadas: 877 Resoluciones dictadas: 714

d) Sala Penal

Causas ingresadas: 1.048 Resoluciones dictadas: 1.099

f) Sala Electoral y de Competencia Originaria

Causas ingresadas: 122 Resoluciones dictadas: 89



Período 2020 2021

a) Sala Civil y Comercial

Causas ingresadas: 362 Resoluciones dictadas: 456

b) Sala Contencioso Administrativa

Causas ingresadas: 215 Resoluciones dictadas: 412

c) Sala Laboral

Causas ingresadas: 903 Resoluciones dictadas: 1136

d) Sala Penal

Causas ingresadas: 1.112 Resoluciones dictadas: 1.223

f) Sala Electoral y de Competencia Originaria

Causas ingresadas: 526 Resoluciones dictadas: 226



TOTALIZACIÓN POR PERÍODOS



2019 2020 2020 2021

Causas Resoluciones Causas Resoluciones

ingresadas dictadas ingresadas dictadas



a) SALA CIVIL Y COMERCIAL

289 312 362 456

b) SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA

210 408 215 412

c) SALA LABORAL

877 714 903 1.136

d) SALA PENAL

1.048 1.099 1.112 1.223

f) SALA ELECTORAL Y DE COMPETENCIA ORIGINARIA

122 89 526 226



Totales

2.546 2.622 3.118 3.453



III. En relación a las proyecciones de productividad fijadas en el Acuerdo nº 1569, Serie “A” del 31/5/2019, para el período comprendido entre el 1° de mayo del año 2019 y el 30 de abril de 2020 y lo efectivamente logrado, se procurará informar las causas proyectadas y/o la estimación de las mismas por cada Relatoría de sala y del pleno.

Bajo tales premisas, a continuación, se detallan las proyecciones de productividad consignadas en el Acuerdo nº 1569, Serie “A” del 31/5/2019, en relación al período 2019 2020, y las respectivas estimaciones de cumplimiento.

Asimismo, y en la medida de lo posible, también se ensaya tal reporte respecto del período 2020 2021.

1) En la Sala Civil y Comercial, se establecieron como objetivos:

A. Período 2019 2020

1.A.1 Finalizar con los expedientes anteriores al año 2018 que se encuentran proyectados.

1.A.2 Finalizar con todas las causas correspondientes al año 2018.

1.A.3 Avanzar simultáneamente con las causas ingresadas en el año 2019, dando prioridad a las que revisten carácter urgente.

Respecto de los objetivos referidos, las estimaciones llevadas a cabo en base a la información suministrada por la Secretaría y la Relatoría respectivas, admiten ensayar las siguientes conclusiones: se resolvieron la totalidad de causas anteriores al año 2018, como así también la totalidad de causas correspondientes al año 2018. Asimismo, respecto de las causas correspondientes al año 2019, si bien se registraba al momento de presentación del informe un recurso pendiente de resolución, se impone hacer notar que al día de la fecha se encuentra resuelto. Por lo demás, se ha avanzado simultáneamente con las causas ingresadas durante el período 2020, priorizando aquellas que revestían carácter urgente.

Se habrían alcanzado, siendo así, valores que permitirían considerar cumplidos los objetivos de productividad fijados, y con ello se habría reducido la pendencia de las resoluciones más antiguas, como así también, la de aquellas que demandaron atención prioritaria.

B. Período 2020 2021

1.B.1 Avanzar simultáneamente con las causas ingresadas en el año 2020

y 2021, dando prioridad a las que revisten carácter urgente.

Respecto de los objetivos referidos, las estimaciones llevadas a cabo en

base a la información suministrada por la Secretaría y la Relatoría de la Sala, admiten ensayar las siguientes conclusiones: se ha avanzado simultáneamente con las causas ingresadas durante el período 2020 y 2021, priorizando aquellas que revestían carácter urgente. Igualmente -durante el

período objeto de relevamiento- se informa la existencia de 134 resoluciones pendientes, entre las cuales 43 se encuentran proyectadas.

De este modo, se habrían alcanzado valores que permitirían considerar cumplidos los objetivos de productividad fijados, y con ello se redujo la pendencia atinente a las resoluciones más antiguas, como así también, la de aquellas que demandaron atención prioritaria.

2) En la Sala Contenciosa Administrativa, el objetivo a cumplir fue el siguiente:

A. Período 2019 2020

2.1.A Culminar con los proyectos de todas las causas ingresadas al 30/10/2019, manteniendo el estándar alcanzado en períodos anteriores.

Respecto del objetivo referido, las estimaciones llevadas a cabo en base a la información suministrada por la Secretaría y la Relatoría de la Sala admiten ensayar las siguientes conclusiones: solo habría quedado una causa ingresada a Relatoría durante el año 2019, en la que se interpuso un Recurso Extraordinario Federal, el que al momento del informe ya había

sido proyectado y se encontraba a la firma.

Consecuentemente, se habrían cumplido los objetivos de productividad fijados, y se redujo la pendencia de las resoluciones más antiguas, como así también, la de aquellas que demandaron atención prioritaria.

B. Período 2020 2021

2.1.B Culminar con los proyectos de todas las causas ingresadas al 30/10/2020, manteniendo el estándar alcanzado en períodos anteriores.

En este sentido, y conforme las estimaciones llevadas a cabo en base a la información suministrada por la Secretaría y la Relatoría de la Sala permiten concluir que se proyectaron y protocolizaron todas las causas ingresadas hasta junio del año 2020 inclusive; mientras que las causas ingresadas entre julio y octubre del año 2020 se encuentran todas proyectadas.

Así, se han cumplido los objetivos de productividad fijados, y con ello se redujo la pendencia en las resoluciones más antiguas y en las que demandaron atención prioritaria.

3) En la Sala Laboral, los objetivos a ser cumplidos fueron los siguientes:

A. Período 2019 2020

3.A.1 Culminar con la totalidad de los recursos pendientes del año 2017 y progresar con los ingresados en el año 2018.

3.A.2 Avanzar con los proyectos de las causas ingresadas en 2019 y 2020 según las prioridades (i. e.: grave enfermedad, suspensión de ejecución, cesación de pagos).

Conforme la información suministrada por la Secretaría y la Relatoría de la Sala cabe concluir que se han proyectado casi la totalidad de las causas ingresadas hasta el año 2017 (esto es, el 98,28 %), mientras que respecto de las correspondientes al año 2018, se avanzó en un 88,25 %.

En cuanto a los expedientes con prioridad ingresados en el año 2019, se elaboraron 144 causas (12,91 %), y quedan pendientes 972 (87,09 %) con prioridad. Con relación a los del año 2020, se trabajó en 135 expedientes (14,46 %), por lo que el total de pendientes alcanza la cantidad de 799

expedientes (85,54 %) con prioridad.

Tales valores permiten considerar un significativo avance en el cumplimiento de los objetivos de productividad fijados, y con ello la consecuente reducción de la pendencia en los proyectos más antiguos, como así también, la de aquellos que demandaron atención prioritaria.

B. Período 2020 2021

3.B.1 Culminar con la totalidad de los recursos pendientes de los años 2017 y 2018 y progresar con los ingresados en el año 2019.

3.B.2 Avanzar con los proyectos de las causas ingresadas en 2020 y 2021 según prioridades (i. e.: grave enfermedad, suspensión de ejecución, cesación de pagos).

Atento los datos aportados por la Secretaría y la Relatoría de la Sala, es posible estimar que de los expedientes en trámite anteriores a 2018, solo resta proyectar 24 correspondientes al año 2017 y 118 del año 2018. Luego, en orden a los expedientes con prioridades entrados en el año 2021, se

avanzó en el 9,95 % (74 causas), restando el 90,05 % de los mismos, es decir 670 expedientes.

En cuanto al tiempo de sustanciación de cada recurso, esto es su trámite hasta el decreto de autos, lo que durante el año 2019 insumía entre tres y cuatro meses, en el período 2020 2021, en virtud de la implementación del expediente mixto y electrónico, se redujo a un promedio de entre

uno y dos meses.

En consecuencia, se habría logrado un significativo avance en el cumplimiento de los objetivos de productividad fijados y la consecuente reducción de la pendencia de las resoluciones más antiguas y de las que demandaron atención prioritaria.

4) En la Sala Penal, se establecieron como objetivos:

A. Período 2019 2020

4.A.1 Culminar, en el primer semestre de 2019, con los proyectos de las causas ingresadas antes de 2018 (20 % de las mismas), y en el segundo semestre, con los proyectos de las causas ingresadas durante 2018 (50 % de las causas ingresadas). Respecto de las ingresadas a partir de 2019, avanzar en las causas que tuvieren prioridad de juzgamiento, de conformidad al Acuerdo Reglamentario n° 668, Serie A, de 3/6/2003.

4.A.2 Mantener la tendencia de productividad no inferior a la del período anterior en las demás causas con prioridad (i. e.: medidas de coerción, incidentes de la ejecución de penas, recursos en contra de resoluciones que disponen archivo, suspensiones de juicio a prueba, sobreseimiento o

absoluciones), como también procurar la pronta resolución de los recursos extraordinarios interpuestos.

A partir de dichos objetivos, la información suministrada por la Secretaría y la Relatoría de la Sala permite inferir los siguientes resultados:

De las causas ingresadas a la Relatoría antes del 2018, fueron proyectadas el 99,38 % (973 de las 979 ingresadas en el año 2017). De las 907 causas ingresadas en el año 2018, fueron proyectadas el 75,63 % (686 causas), en tanto que un 24,36 % (221 causas) se encontraba en estado

de pendencia. Asimismo, se ha proyectado el 47,44 % (521 causas con 571 recursos) de las 1098 causas ingresadas en el año 2019. Además, sobre el total de las 131 causas ingresadas en 2020 hasta la fecha de corte del presente período (30 de abril del año 2020), se ha proyectado el 12,21 % (16 causas con 16 recursos). En consecuencia, se informa que los niveles de productividad, pese a las vicisitudes sucedidas con motivo de la pandemia ocasionada por el COVID 19, se han mantenido apenas debajo del promedio de registrado en los 5 años anteriores (menos de un 10 %).

Con base en ello, es posible sostener que, pese a la situación excepcional ya mencionada, prácticamente se habían alcanzado valores que permiten considerar cumplidos, en su mayor parte, los objetivos de productividad fijados, con la consecuente reducción de la pendencia en

las resoluciones más antiguas y en aquellas que demandaron atención prioritaria.

A todo lo cual deben agregarse resoluciones que resuelven recursos proyectadas por Secretaría como los incidentes de ejecución (40 resoluciones) e inadmisibilidades (16), y resoluciones de otro tipo (esto es, que no resuelven recursos) como prórrogas de prisión preventiva (107 resolu-

ciones), diligenciamiento de exhortos (29 resoluciones), y presentaciones efectuadas por internos por derecho propio (12).

B. Período 2020 2021

4.B.1 Culminar con los proyectos de causas ingresadas en 2019 y avanzar con los correspondientes a causas con prioridad de juzgamiento ingresadas durante los años 2020 y 2021, de conformidad al Acuerdo Reglamentario n° 668, Serie A, de 3/6/2003.

4.B.2 Mantener la tendencia de productividad no inferior a la del período anterior en las demás causas con prioridad (i. e.: medidas de coerción, incidentes de la ejecución de penas, recursos en contra de resoluciones que disponen archivo, suspensiones de juicio a prueba, sobreseimiento o

absoluciones), como también procurar la pronta resolución de los recursos extraordinarios interpuestos.

Conforme la información suministrada por la Secretaría y la Relatoría de la Sala, es posible ensayar las estimaciones porcentuales de cumplimiento que a continuación se detallan. Se proyectó el 0,61 % de las causas ingresadas a la Relatoría en el año 2017 que se encontraba pendiente al inicio (6 causas), de modo que al final del período se encuentra proyectado el

100 % del total de las ingresadas en ese año (979). Del 24,36 % de causas ingresadas en 2018 que se encontraban en estado de pendencia (221), se proyectó en el período de referencia- 19,07 % (173), de modo que si se repara en el total de 907 causas ingresadas a Relatoría en 2018, ya se

encuentra proyectado prácticamente el 94,70 % (859). A su vez, del 52,55 % de causas ingresadas en 2019 que se encontraban en estado de pendencia, se proyectó en el período de referencia- 29,32 % (322), de manera que si se repara en el total de 1098 causas ingresadas a Relatoría en 2019, ya se encuentra proyectado prácticamente el 76,77 % (843).

Asimismo, sobre el total de las 195 causas ingresadas hasta la fecha de corte del presente período (30 de abril del año 2021), se ha proyectado el 8,2 % (16 causas con 19 recursos).

En lo que respecta a las causas con prioridad, se informa el cumplimiento del objetivo atinente a su proyección, manteniéndose en similar proporción al avance que en ellas se concretó en períodos anteriores, conforme la relevancia y necesidad de cada causa. Así, si bien restan causas

de años anteriores, lo proyectado con prioridad respecto de causas ingresadas en 2020 representa, prácticamente, la mitad del total (468 de 957), e, incluso, se ha avanzado en la proyección de causas ingresadas en el año 2021.

En conclusión, y a pesar de las dificultades por la época de pandemia, prácticamente se habían alcanzado valores que permiten considerar cumplidos los objetivos de productividad fijados, y con la consecuente reducción de la pendencia en las resoluciones más antiguas, como así también

en la de aquellas que demandaron atención prioritaria.

A ello deben agregarse resoluciones que resuelven recursos, proyectadas por Secretaría, como los incidentes de ejecución (45), inadmisibilidades (25), y resoluciones de otro tipo (esto es, que no resuelven recursos) como prórrogas de prisión preventiva (405 resoluciones), diligenciamiento

de exhortos (21 resoluciones), y presentaciones efectuadas por internos por derecho propio (una).

De modo que si se anotan las resoluciones protocolizadas de la Sala Penal en general (autos y sentencias), se aprecia un aumento neto de las resoluciones de la Sala que se apuntala en los últimos dos períodos:

1357 en 2015-2016; 1130 en 2016-2017; 1179 en 2017-2018; 1022 en 2018-2019; 1099 en 2019-2020 (99,90 promedio mensual), y 1223 en 2020-2021 (111,18 promedio mensual).

5) En la Sala Electoral y de Competencia Originaria: se establecieron como objetivos:

A. Período 2019 2020

5.A.1 Culminar la proyección de las causas pendientes ingresadas hasta el 31 de diciembre de 2018.

5.A.2 Proyectar las causas ingresadas en los años 2019 y 2020 que tengan implicancias institucionales, trascendencia pública o urgencia.

Los objetivos trazados han sido cumplidos en los siguientes porcentajes:

5.A.1 Se culminaron 47 proyectos correspondientes a las causas pendientes ingresadas hasta el 31 de diciembre de 2018, los que representaron el 96 % de la pauta de productividad, de las cuales 33 ya se encontraban protocolizadas.

5.A.2 Se culminaron 93 proyectos, que representaron el 100 % de la pauta de productividad, atinentes a las causas ingresadas en los años 2019 y 2020 con implicancias institucionales, trascendencia pública o urgencia, de las cuales 75 ya se encontraban protocolizadas.

B. Período 2020 2021

5.B.1 Reducir la pendencia de las causas más antiguas y continuar sin pendencia en las que demandan atención preferente, priorizando culminar aquellas ingresadas hasta el 31 de diciembre de 2019, como también con las ingresados en los años 2020 y 2021 que tengan implicancias institucionales, trascendencia pública o urgencia.

Los objetivos trazados, de acuerdo a información suministrada por la Secretaría y la Relatoría del Pleno, fueron alcanzados conforme el siguiente detalle:

Se cumplieron los objetivos de productividad fijados para este período, dado que la pauta de productividad fue satisfecha en un 100 %. En efecto, se culminaron los 84 proyectos correspondientes al total de causas ingresadas hasta el 31 de diciembre de 2019, de los cuales 59 ya se encontraban protocolizados. A la par, se culminaron 185 proyectos, que representan el

100 % de la pauta de productividad correspondiente a causas ingresadas en los años 2020 y 2021 que tenían implicancias institucionales, trascendencia pública o urgencia. De ellos, 163 ya se encontraban protocolizados.

IV. Para el año en curso y primer cuatrimestre de 2022, con el objetivo principal de reducir la pendencia de las causas más antiguas y de las que demandan atención prioritaria, se proyectan los siguientes estándares de productividad por relatorías de salas y del pleno:

1) Sala Civil y Comercial

1.a Proyectar las resoluciones correspondientes al año 2020 (diez causas, de las cuales cinco ya se encuentran proyectadas).

1.b Avanzar simultáneamente con las causas correspondientes a los años 2021 y 2022, con prioridad de aquellas que revistan carácter urgente.

1.c Culminar la resolución de las causas ingresadas al 31/8/2021.

2) Sala Contenciosa Administrativa

2.a Culminar con las causas ingresadas al 31/10/2021 y proceder a su inmediata protocolización para el conocimiento de las partes, utilizando todos los recursos humanos, materiales y técnicos disponibles con el propósito de garantizar la celeridad, eficiencia y eficacia del trámite de las causas, y mantener la pauta de una inmediata resolución del despacho diario, como la pronta respuesta a los requerimientos de los letrados, partes y/o auxiliares intervinientes.

3) Sala Laboral

3.a Culminar, a julio de 2021, con la totalidad de los recursos pendientes del año 2017 y con los que restan del año 2018.

3.b Avanzar, a mayo de 2022, con las causas ingresadas en el año 2019.

3.c Proyectar las causas ingresadas en los años 2020 y 2021, según las prioridades (i. e.: grave enfermedad, suspensión de ejecución, cesación de pagos, y supuestos que requieren de determinación de criterios v. gr. decretos de necesidad y urgencia; comisiones médicas, aplicación y vigencia de leyes nuevas, etc.-).

4) Sala Penal

4.a Proyectar las causas ingresadas a la Relatoría antes del año 2020 (5,29 % de las causas ingresadas en 2018 y 23,22 % de las ingresadas en 2019);

y avanzar lo más posible con los proyectos de las causas ingresadas durante el año 2020 (50,25 % de las causas ingresadas). Respecto de las ingresadas desde 2021, avanzar en las que tengan prioridades de juzgamiento, de conformidad al Acuerdo Reglamentario n° 668, Serie “A”, de 3/6/2003.

4.b Mantener la tendencia de productividad no inferior a la del período anterior en las demás causas con prioridad (i. e.: medidas de coerción, incidentes de la ejecución de penas, recursos en contra de resoluciones que disponen archivo, suspensiones de juicio a prueba, sobreseimiento

o absoluciones), como también respecto de la resolución de los recursos extraordinarios interpuestos.

En particular, se propone mantener una pendencia no superior a tres meses en las prisiones preventivas sin sentencia con condena; lo mismo en causas de ejecución de pena privativa de la libertad (prisiones domiciliarias, libertades condicionales y libertades asistidas), suspensión del

juicio a prueba y elevaciones a juicio de imputados con posibilidad de suspensión de matrícula o destitución. Y sin pendencia, o mínima pendencia, en los recursos extraordinarios federales.

5) Relatoría y Secretaría Electoral y de Competencia Originaria

5.a Mantener sin pendencia todos aquellos planteos y recursos en causas que demanden atención preferente.

5.b Culminar los proyectos correspondientes a las causas ingresadas hasta el 31 de junio de 2021, como así también con los correspondientes a las ingresadas en los años 2021 y 2022 que tengan implicancias institucionales, trascendencia pública o urgencia.

V. Dado el particular contexto de pandemia, que ha impactado directamente en los aspectos funcionales del Poder Judicial, y conforme la experiencia adquirida a lo largo del mismo, resulta imperioso adaptar los procedimientos actuales a las nuevas exigencias de funcionamiento institucional y de ejercicio de la función jurisdiccional. En virtud de ello, a partir del presente, en situaciones excepcionales y/o contextos de emergencia, si no se hubieren determinado y/o explicitado pautas específicas para el próximo período de productividad, las distintas secretarías y relatorías de salas y del pleno de este Tribunal Superior, deberán producir sus respectivos informes, proporcionando la información atinente a dicho ciclo con arreglo a los estándares fijados en el último acuerdo de productividad vigente, conforme el grado de avance que corresponda reportar replicando tales objetivos.

VI. Por otra parte, y en virtud de la consolidación de esta práctica destinada a intensificar la transparencia institucional, resulta conveniente evaluar alternativas de sistematización de los procedimientos de recolección y procesamiento de datos, como así también la facilitación de la accesibilidad a los mismos.

Para ello, en una primera etapa, es necesario sincronizar el período de productividad con el año calendario, y diseñar un formulario que facilite un adecuado y uniforme procedimiento de recolección de datos, de modo que el mismo sea completado conforme las previsiones de los anteriores acuerdos reglamentarios y las que se fijen en el presente acuerdo.

En una etapa posterior, deberá avanzarse hacia la informatización del procedimiento de relevamiento, recolección, carga y procesamiento de datos por las diferentes secretarías y relatorías de salas y del pleno de este Tribunal, como así también, en el diseño de una interfaz de consulta pública que facilite la accesibilidad y difusión de su actividad jurisdiccional y de

la evolución de su productividad jurisdiccional.

Con la mira puesta en dicho propósito, el área u oficina encargada de la recolección y procesamiento de los datos estadísticos de la actividad jurisdiccional y de la generación de los informes anuales de productividad de este TSJ, de manera articulada y conjunta con el Área de Modernización, y con aquellas otras que el TSJ estime conveniente y adecuado involucrar, comenzarán a trabajar en el diseño e implementación del formulario correspondiente a la “Planilla de registración de la actividad jurisdiccional y de las proyecciones de productividad del TSJ”, y en un sistema de carga y procesamiento informático de dicha información, en procura de generar

una interfaz digital de acceso y consulta pública de la misma.

Por todo ello y en virtud de las atribuciones de Superintendencia previstas por los arts. 166, inc. 2. de la Constitución Provincial y 12, inc. 1. de la Ley Orgánica del Poder Judicial n° 8435;



SE RESUELVE:

Art. 1.°.- DIFUNDIR la actividad en la función jurisdiccional desplegada por las diferentes secretarías y relatorías de salas y del pleno del Tribunal Superior entre el 1° de mayo del año 2019 y el 30 de abril de 2020, como así también la comprendida entre el 1° de mayo del año

2020 y el 30 de abril del año en curso, y asumir como compromiso de productividad para el corriente año y primer cuatrimestre de 2022 el explicitado en el presente Acuerdo.

Art. 2.°.- DISPONER que en situaciones excepcionales y/o contextos de emergencia, las distintas secretarías y relatorías de salas y del pleno de este Tribunal Superior, deberán producir sus respectivos informes de productividad, proporcionando la información atinente a dicho ciclo con arreglo a los estándares de productividad consignados en el último acuerdo de productividad vigente.

Art. 3.°.- INSTRUIR a la Relatoría Electoral y de Competencia Originaria, al Área de Modernización, y a aquellas otras que se estime conveniente y adecuado involucrar, para que trabajen en el diseño e implementación de una “Planilla de registración de la actividad jurisdiccional y de las proyecciones de productividad del TSJ”, y en un sistema de carga, procesamiento

informático, consulta pública y difusión de dicha información.

Art. 4°.- PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia. Incorpórese en la página WEB del Poder Judicial, y dése la más amplia difusión periodística.

Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido, firman el señor Presidente y los señores Vocales, con la asistencia del Señor Administrador General, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG.



FDO.: SEBASTIÁN CRUZ LÓPEZ PEÑA, PRESIDENTE – DOMINGO JUAN SESIN, VOCAL – AÍDA L. TARDITTI, VOCAL – LUIS ENRIQUE RUBIO, VOCAL – M. DE LAS MERCEDES BLANC DE ARABEL, VOCAL – MARÍA MARTA CÁCERES DE BOLLATI, VOCAL – LUIS EUGENIO ANGULO, VOCAL – RICARDO JUAN ROSEMBERG, ADMINISTRADOR GENERAL

N. de R.- Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba Nº 228 del 3 de noviembre de 2021.