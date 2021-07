TV Pública: comienzan indagatorias por retiro irregular de $11,4 millones en efectivo

Comienzan las indagatorias ordenadas por el juez federal Luis Rodríguez, por el retiro irregular de $11,4 millones en efectivo en la TV Pública.

Mañana declara la escenógrafa Adriana Maestri y otros cinco funcionarios de Radio y Televisión Argentina SE deberán comparecer a partir del 4 de agosto, después de la feria.

En su momento, el Fiscal Gerardo Pollicita planteó que la presunta maniobra defraudatoria fue desplegada entre el 26 de febrero y el 8 de marzo por Guillermo Siaira, Ernesto Molinero, Alejandro de la Torre, Ariel Berliner y Claudio Lamalfa, con la participación de Maestri, entre otros, cuando extrajeron aquella suma de la cuenta de RTA SE en el contexto de la puesta en marcha de la producción interna “Los amores prohibidos de Belgrano», como anticipos de gastos, con el fin de “materializar la adquisición discrecional de diversos productos y servicios” desatendiendo la normativa regulatoria de la actividad de la empresa estatal y “eludiendo los mecanismos de control internos existentes”.

Según alegó el agente cuando pidió las indagatorias, ello generó un lucro indebido, al no contar con la debida autorización del Directorio de RTA ni la aprobación de un presupuesto que los respaldara.

Destacó que la operación no se vio interrumpida por decisión de los citados, sino por “el estado público de la situación”, que llevó a la presidencia de RTA a adoptar medidas con miras a recuperar parte de los fondos.

De los $11,4 millones, el fiscal planteó que se recuperaron $8,1 millones, mientras que del resto se presentaron comprobantes “realizados a priori, en beneficio de los propios encausados y ajenos a la finalidad para la cual fueron gestionados».

Siaira, director de Administración y Finanzas, deberá comparecer el 4 de agosto, y Molinero, gerente de Producción, el 10 de agosto. Ambos tenían contratos con la TV Pública y presentaron sus renuncias a pedido de Lufrano.

De la Torre y Berliner – director adjunto de Administración y Finanzas y subgerente de Producción, respectivamente- están citados para el 11 de agosto. Ambos son de planta permanente y tienen prohibido el ingreso al canal hasta que finalicen sus sumarios administrativos.

Lamalfa -Tesorero-, sindicado como el autor del retiro los $11,4 millones de la sucursal del Banco Itaú que está dentro de las instalaciones del canal estatal, será indagado el 12 de agosto.

La escenógrafa que declara mañana no es empleada de RTA ni de la TV Pública, pero según el fiscal obtuvo «indebidos beneficios».

Maestri es la única proveedora citada por el juez Rodríguez porque cobró a principios de marzo $1,9 millón en efectivo de manos de los otros encausados, por su participación como directora de arte en la miniserie, sin concurso ni contrato.

Información

La semana pasada, el senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Blanco presentó un pedido para que el Gobierno Nacional brinde información sobre la administración de la TV Pública.

Blanco solicitó que se difunda la nómina de directivos con sus correspondientes sueldos, que se detalle la cantidad de empleados (clasificados según sus categorías y la remuneración bruta y neta que percibe cada uno) y que se precise cuál fue el rating promedio de cada una de las tres ediciones diarias de los noticieros denominados TV Pública Noticias en lo que va del año.

El autor de la iniciativa aclaró que en su momento le solicitó al jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, el listado de los directivos con sus respectivas remuneraciones y sostuvo que aunque la entidad tiene siete gerentes el funcionario le envió los datos de un solo director.

El proyecto también reclama que se aclare lo sucedido con Leonardo Flores, quien fue designado al frente de la TV Pública el 16 de abril, en reemplazo de Eliseo Álvarez (salpicado por el escándalo del dinero irregularmente retirado en efectivo de las cuentas de la institución) y renunció una semana después.

Blanco afirmó que la Jefatura de Gabinete alegó que Flores no fue nombrado, pero recordó que la titular de RTA SE, Lufrano, lo presentó públicamente en un acto que tuvo gran difusión.

“Este extraño proceder, en el que un funcionario asume sin legalidad o sin designación es lo que pretendemos que se aclare, además de saber si continúa al frente de la gerencia”, afirmó el senador fueguino.

El proyecto fue acompañado por otros legisladores opositores, como Silvia Elías de Pérez, Víctor Zimmermann, Mario Fiad y Eduardo Costa.

Tras el hallazgo del bolso con más 11 millones de pesos en efectivo, el área sumó una nueva controversia a raíz del reemplazo de Flores, nuevo director Ejecutivo, por Claudio Martínez, actual subsecretario de Medios.

Diferentes versiones periodísticas indicaron que Flores recibió presiones de sectores oficialistas por su supuesta postura “antichavista” y “anticastrista”.

En ese contexto, diputados de Juntos por el Cambio pidieron que Lufrano concurriera al Congreso Nacional para dar explicaciones. Ya había sido convocada el 12 de marzo, cuando trascendió el hallazgo del dinero.

Fundamentaron su reclamo en la necesidad de que haya precisiones respecto a si hubo “discriminación ideológica”.