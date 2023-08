Al menos 56 personas fueron detenidas en las últimas horas acusadas de haber participado de una serie de robos e intentos de robo a distintos supermercados y comercios del conurbano bonaerense, informaron hoy fuentes policiales, judiciales y del Gobierno provincial.

Moreno, Merlo, Tigre, Pilar, Escobar, José C. Paz y Tres de Febrero son algunos de los partidos bonaerenses donde se produjeron este tipo de hechos que, según el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, fueron organizados en el marco de una «campaña masiva por las redes sociales».

Si bien anoche el propio Berni mencionó que eran 36 los detenidos, esa cifra se actualizó a 56 personas, y entre ellas hay varios menores de edad, según informaron voceros de la Gobernación.

Según expresaron fuentes policiales y judiciales a Télam, en el partido de Tigre se registraron 11 detenciones luego de que 30 personas intentaron ingresar a distintos supermercados de las localidades de Don Torcuato, Talar y Rincón de Milberg.

En tanto, en Pilar se registraron dos robos consumados y una tentativa con un total de ocho aprehendidos, entre ellos un menor de edad.

Los acusados serán indagados por el delito de «robo en poblado y en banda agravado por la participación de un menor y por el estado de conmoción pública», según el artículo 163 inciso 2 del Código Penal, señaló un vocero judicial.

Por su parte, fuentes de la Municipalidad de Tres de Febrero indicaron que en ese partido bonaerense hubo siete detenidos por hechos de esas características.

En tanto, en el partido de Merlo hubo otros cuatro apresados, uno de ellos en la localidad de Libertad, cuando intentó ingresar junto a un grupo de personas a un supermercado de la empresa Carrefour, mientras que tres jóvenes fueron detenidos al intentar robar una carnicería en San Antonio de Padua.

Los apresados quedaron a disposición de la fiscalía 4 de Morón, que los imputó por el robo en poblado y en banda.

Además, voceros judiciales detallaron que también fueron aprehendidos cinco menores de edad, quienes portaban barretas, masas y cortafierros, aunque como los comerciantes de la zona no habían radicado la denuncia fueron entregados a sus padres.

En tanto, desde el municipio de Escobar se informó que cerca de las 19.15 de ayer, un grupo de jóvenes intentó entrar en forma violenta al supermercado Día% de Maquinista Savio, en donde finalmente hubo seis detenidos, cuatro de ellos de entre 12 y 15 años.

Por otra parte, en Moreno se registraron tres hechos delictivos en dos supermercados y en un comercio de ropa.

Según voceros judiciales y municipales, hubo un total de 15 personas detenidas que serán indagadas por los delitos de «robo calificado, poblado y banda», y tres de ellos también por los delitos de «daño y uso de arma impropia».

Más temprano, la jueza de Garantías 6 de San Martín, Elena Gabriela Persichini, confirmó que cuatro personas fueron aprehendidas acusadas de ingresar a robar a un supermercado Día% de la localidad de José C. Paz.