La Corte Suprema de Justicia de la nación (CSJN) ratificó la suspensión de la matrícula de la abogada Ana Rosenfeld, por un año y en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La letrada fue sancionada tras la denuncia que promovió su colega Francisco Oneto ante el Colegio de Abogados, al considerar que Rosenfeld faltó al secreto profesional.

En diciembre del 2018, la abogada representaba a Juan Darthés en un pleito con la modelo Calu Rivero y renunció al patrocinio ante la inminente presentación de la denuncia de Thelma Fardin en contra del actor, por presunto abuso sexual.

Ante la prensa, dijo que lo hacía por “un tema de principios éticos y morales”.

Según Oneto, esa frase perjudicó al actor.

En 2020, la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo ratificó la medida. “La doctora no puede desconocer que efectuó públicamente juicios de valor subjetivos estrechamente vinculados con la situación de Darthés. No solo afirmó y dio a entender que no creía más en la versión de su cliente, sino que, además, aseguró que le pediría perdón a la contraparte. Resulta incuestionable que la letrada dio a conocer de manera mediática su opinión negativa respecto a su ex representado, circunstancia que sin lugar a dudas constituye una afectación a los deberes de confiabilidad que todo abogado le debe a su cliente”, sostuvo.