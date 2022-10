El candidato de la Lista 3 visitó Córdoba y presentó su plataforma de campaña. Cubrir las vacantes y agilizar los concursos son algunos de los objetivos de gestión que planteó como prioritarios

Abogados y magistrados se preparan para elegir este próximo día 18 a sus representantes en el Consejo de la Magistratura de la Nación (CMN). Entre los letrados hay tres listas que disputarán las cuatro sillas que se renovarán en ese organismo: una propuesta vinculada con el oficialismo, otra con la oposición y una más “profesionalista” y alejada de las principales fuerzas políticas.

En este contexto, la ciudad de Córdoba se convirtió la semana pasada en la plataforma de campaña de dos de los candidatos, quienes hicieron sus respectivos actos y presentaron sus propuestas.

Nueva Abogacía Federal hizo su lanzamiento con María Fernanda Vázquez, acompañada por el presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Ignacio Segura.

También lo hizo la Lista 3, Abogacía por una Justicia Independiente, que presentó a sus candidatos con Miguel Piedecasas liderando el espacio. Después de la presentación oficial de su candidatura, Piedecasas, ex presidente del organismo encargado de la selección y destitución de magistrados, dialogó con Comercio y Justicia.

-¿Qué lo motivó a presentarse nuevamente en estas elecciones?

– Nosotros tenemos un espacio que hemos creado hace 20 años, ahora ese mismo espacio me propuso para intentar hacer algo en el Consejo de la Magistratura donde habíamos hecho una gestión exitosa. Creemos que en este momento es necesario que estén las personas que han demostrado compromiso y que tienen cultura de trabajo.

-¿Cuáles son sus objetivos en caso de ser elegido?

– Queremos hacer lo necesario para completar las vacantes que hay en la Justicia federal y nacional. Durante nuestra gestión habíamos elevado 306 ternas y queremos volver a ese ritmo, este consejo ha elevado no más de 80 ternas en cuatro años. Además, queremos implementar un sistema de gestión para terminar con la duración irrazonable de los procesos; eso es una deuda que tenemos con la sociedad. También queremos implementar un sistema de capacitación y formación permanente para elevar la calidad de las sentencias judiciales y queremos discutir la necesidad de que la Auditoría General de la Nación, por convenio con el CMN, pueda auditar el manejo de los recursos económico-financieros de éste.

-¿Está de acuerdo con esta nueva integración que tendrá el CMN?

-Sí, estoy de acuerdo, los 20 miembros me parece una integración equilibrada y me parece lógico y sustentable jurídicamente que la Corte lo presida. Ahora será nuestro desafío hacerlo funcionar; también me parece muy valioso que estén las segundas minorías legislativas y que la abogacía haya logrado, junto con la magistratura, cuatro lugares en el consejo.

– Habló de las vacantes y de agilizar los concursos. ¿Cree que es necesario modificar los reglamentos internos para alcanzar ese objetivo?

– Si llegamos al consejo tenemos que analizar íntegramente la reglamentación para intensificar los grados de transparencia y también la celeridad en los concursos. Tenemos que discutir cuáles son los aspectos a mejorar y cómo garantizar aspectos fundamentales que la sociedad está requiriendo, que hacen a la transparencia de los concursos.

–¿Qué ha percibido en su recorrido por el interior? ¿Los problemas de infraestructura siguen siendo una constante?

-Siempre y obviamente que si se implementa el Código Procesal Penal en todo el país, como se hizo en Salta, será necesario afectar recursos económico-financieros para dotar a los tribunales de la infraestructura necesaria. Hay grandes problemas edilicios e informáticos que hay que trabajar para superarlos.

–¿Cómo se mejora con un presupuesto que destina 98% de lo que ingresa al pago de salarios?

-O se consiguen más recursos o se hace una administración más eficiente. En mi gestión nosotros logramos inaugurar el tribunal de Venado Tuerto con un edificio en comodato que nos dio la Municipalidad de Venado; y luego hicimos lo mismo en Concordia y Tartagal. Cuando no hay recursos, lo que hay que hacer es hacer más eficiente la administración.

–¿Cree en la autarquía presupuestaria del consejo?

-Sí, absolutamente, creo que hay que trabajar en la ficiencia de la administración, en la transparencia y en sostener el principio de la autarquía.