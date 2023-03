A Roberto Medina se lo sindica como participante de una organización que ofrecía becas laborales a mujeres vulnerables, las extorsionaba y luego las explotaba sexualmente

El fiscal General de Resistencia, Federico Carniel, solicitó la pena de nueve años de prisión a Roberto Medina, ex subsecretario de Transporte de la Provincia de Chaco, a quien acusó de haber participado de una organización que, mediante la asociación civil No me Olvides, ofrecía becas laborales a mujeres para desempeñarse en dependencias del Estado a cambio de explotarlas sexualmente con funcionarios públicos del Gobierno provincial.

Carniel consideró acreditado que el imputado fue partícipe necesario del delito de trata de personas agravado por el uso de violencia, amenazas, abuso de la situación de vulnerabilidad, por haber sido más de tres las víctimas y por la participación de más de tres personas en los hechos. La fiscalía, además, solicitó trabar al acusado un embargo por un millón de pesos y que se le inicie una investigación patrimonial.

El fiscal señaló que “no quedan dudas” de que Medina, mientras estuvo en funciones, “colaboró de manera esencial” y “creó las condiciones necesarias” para que la organización comandada por otros tres individuos -ya condenados- “pudiera captar a las chicas para luego explotarlas sexualmente”.

Para Carniel, a lo largo del debate quedó demostrado que el aporte de Medina era brindar la colaboración necesaria para colocar a las víctimas en una situación en la que podían perder su fuente laboral, que era la única razón por la cual se acercaban a la asociación civil No me Olvides.

Luego explicó que en la época en que Medina se desempeñaba como subsecretario de Transporte, él era la única autoridad que permitía, dentro de la Administración pública provincial, la tercerización de las becas. “Medina permitía que una asociación civil le suministrara personal, que eran las víctimas, para la realización de tareas dentro de su órbita”, explicó el fiscal.

También aseguró que la asociación reclutaba a las chicas que se encontraban en situación de vulnerabilidad, las extorsionaba mediante amenazas y luego las explotaba sexualmente.

Asimismo, hizo hincapié en la extrema vulnerabilidad en la que se encontraban las víctimas de este caso. “Eran mujeres que no tenían trabajo y que tenían muchas necesidades económicas. Eran chicas jóvenes con hijos que necesitaban tener un sustento y un trabajo para salir adelante. Para estas chicas las becas eran la vida, no tenían otro medio de vivir”.