Piden dar de baja cerca de 160 mil planes: los beneficiarios viajaron al exterior

El fiscal federal Guillermo Marijuán denunció que desde 2020 a la fecha 159.919 beneficiarios del plan social “Potenciar Trabajo” viajaron al exterior.

El agente reclamó que los pagos se den de baja porque los traslados comprobados fuera de las fronteras nacionales son “palmariamente” incompatibles con el requisito de alta vulnerabilidad económica que contempla aquel programa. Además, pidió que se investigue a las autoridades que no controlaron su otorgamiento ni relevaron su gestión.

Marijuán enfatizó que la falta de control de las personas que ingresan al programa y la ausencia de “cualquier tipo de monitoreo” sobre las inscriptas demuestra “un desprecio absoluto” por parte de los funcionarios púbicos que manejan la certera de Desarrollo Social.

“Esta responsabilidad no solo recae sobre lo acontecido, pues en la medida en que no cesen estas conductas ilícitas, se continuarán pagando beneficios que no corresponden”.

La causa quedó a cargo de la jueza federal María Servini.

La Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS), a cargo de Marijuán, inició en abril pasado una investigación preliminar sobre los movimientos migratorios de los beneficiarios del Potenciar Trabajo.

A principio de mes recibió la información oficial que concluyó que a partir del 2020 -cuando se inició el programa- 159.919 titulares reflejaron un total de 812.906 movimientos migratorio: 817 en cruceros, 29.076 en avión, 83.974 en embarcaciones, 199.977 en ómnibus y 349.835 de forma particular por auto. En 149.227 supuestos no hay precisiones.