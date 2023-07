Los derechos de propiedad intelectual son fundamentales a la hora de cuidar cualquier tipo de emprendimiento. Claves para abogados, contadores, profesionales de ciencias económicas, emprendedores y empresarios

Por Carolina Klepp



Proteger la propiedad intelectual es hoy fundamental. Se vuelve central formarse, debatir y analizar a fondo las marcas y patentes, para evitar pérdidas patrimoniales y de inversión.

Sergio Castelli, agente de la propiedad industrial y empresario con más de 20 años de experiencia en la materia, afirma que “es fundamental establecer un grado de conciencia, tanto del comerciante como del inversor y del fabricante, que no tienen idea del alcance ni de la necesidad de registrar y proteger la propiedad intelectual” y agrega: “Nos pasa con la marca. Uno cree que con tanto marketing e información sobre el mercadeo y la publicidad, supuestamente en cada emprendimiento se debería pensar en la marca y protegerla; sin embargo, no pasa eso”.

El director de Castelli & Asociados graficó que en Córdoba hay muchas marcas que aún no están registradas o están mal registradas y reflexiona que eso trae a colación la necesidad de valorar la profesión del agente de propiedad intelectual, porque también se cometen muchos errores al momento de iniciar estos trámites.

“Si bien esta profesión tiene más de 100 años, hay personas que tramitan en forma particular y cometen errores y terminan obteniendo resultados negativos”, concluye el director del estudio Castelli & Asociados.



El tema será objeto de la próxima capacitación de Comercio y Justicia (ver Agenda), que tratará una variedad de aspectos, casos y jurisprudencia. Castelli, quien dictará el curso “Propiedad intelectual: marcas y patentes, estrategias para su defensa” con la abogada especialista Paula Heredia, brindó un anticipo.



– ¿Qué ejemplos hay de estos resultados negativos por no contar con una registración correcta?

– Tenemos casos muy particulares de marcas registradas en rubros diferentes del de la propia especialidad.



En patentes, por ejemplo en el agro, se desarrollan muchas cosas que no tienen protección. Eso también pasa porque hay descreimiento en el sistema judicial. Los fallos, por ejemplo, tardan mucho en salir; sigue siendo falta de conocimiento porque el fabricante, el metalúrgico, desconoce que hay medidas cautelares que dependen de tratados internacionales y no necesariamente de nuestra jurisprudencia ni de nuestro sistema legal; es decir, que están por encima.

Por ejemplo, en el agro, el fabricante se basa en una tecnología preexistente; lo que no termina de comprender el metalúrgico es que cuando incorpora innovación en un producto conocido -por ejemplo, en un cabezal de siembra o un elevador- puede ser reivindicado. Es decir, desarrolla tecnología y a veces no entiende que el objeto sobre el que parcialmente está trabajando está incorporando cosas nuevas que mejoran los resultados, desconoce y eso es falta de información.

– ¿Cuáles son los principales riesgos si no se piensa en la protección de las marcas y patentes?

– El primer riesgo es que afecte a un patrimonio, y no me refiero -supongamos- sólo a la marca sino a toda la inversión que conlleva. Por ejemplo, si uno no registras su marca, no solamente está afectando la marca en sí. Tal vez va a tener que compartir una marca, va a tener que pensar en que va a tener que compartir su clientela.

Otro punto a tener en cuenta es la inversión que se hizo. Por ejemplo, el posicionamiento en redes. Cuando uno llegá a final de año, nadie sospecha cuánto ha invertido en el posicionamiento de su marca, porque no es consciente de eso y esto pone en riesgo la continuidad, en muchos sentidos. Sin contar que uno puede perder la marca y que alguien puede usufructuar la cartera de clientes que tuvo.

En el caso de patente, hay gente que cree que registrarla no es necesario porque el marco legal no lo protege, que es un gasto innecesario. Uno de los riesgos más comunes es que cualquier persona pueda disponer de esa tecnología y no tener una sola regalía.

Un tema fundamental del curso es el de las estrategias de protección. En este sentido, sembrar conciencia de que estamos frente a un activo muy importante y aggiornarse sobre las decisiones que vamos a tomar.

Docentes

Sergio Castelli

Agente de la propiedad industrial desde 2001. Director y dirigente de Castelli & Asociados. Empresario con más de 20 años de experiencia en la materia.

Paula Heredia

Abogada. Agente de la propiedad industrial desde 2022. Coordinadora del Área Legal de Castelli & Asociados desde 2018.