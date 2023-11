Martín Llaryora rechazó el juicio político a la Corte Suprema

En consonancia con lo manifestado por el gobernador Juan Schiaretti, el gobernador electo Martín Llaryora expresó en X (Twitter) que ratifica «la defensa absoluta del federalismo y la institucionalidad en nuestro país, rechazando el proceso de Juicio Político a la Corte Suprema.

El posicionamiento del saliente intendente de la Ciudad de Córdoba se da luego de que el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, anticipara su intención de convocarlo para «terminar con tantos años de desencuentro», en caso de llegar a la Casa Rosada.

La semana pasada, Juan Schiaretti le había apuntado en la misma red social al kirchnerismo y al candidato presidencial Sergio Massa. «Una vez más, quiero hacer público mi categórico rechazo al pretendido juicio político a la Corte Suprema que impulsa el gobierno kirchnerista del ministro Sergio Massa», posteó.

Cabe recordar que este domingo, en una entrevista con La Nación +, Massa tomó distancia del juicio político a la Corte Suprema, promovido por sectores de la Coalición Cívica y también del kirchnerismo, al afirmar: “Pedí que este tema no sea parte de la agenda de disputa ahora, que entiendan que este proceso no puede ser parte del debate electoral porque la Corte no puede ser sujeta a una discusión de política electoral”.