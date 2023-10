María Edit Nallim integrará la Corte Suprema de Salta

Los senadores provinciales salteños lograron un acuerdo, en sesión especial, para nombrar a María Edit Nallim como jueza de la Corte de Justicia de Salta, tras ser postulada por el Poder Ejecutivo ante la jubilación de uno de los miembros del máximo tribunal local.

El presidente de la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones de la cámara alta salteña destacó los antecedentes de la profesional, que se desempeñó durante 30 años como abogada en el ámbito privado, tanto en el fuero provincial como en el federal.

Además, Nallim es asesora de la Auditoría General de la Provincia desde hace un año y medio, y ejerce como docente universitaria desde 1993, entre otros antecedentes profesionales.

“Esta propuesta fue inesperada y me sorprendió, pero me generó el deseo de asumir este compromiso con la profesión y me desafía realmente a salir de mi zona de confort y aportar toda mi experiencia y conocimientos al servicio de justicia”, dijo Nallim.

En agosto pasado, el Gobierno de Salta lanzó el proceso participativo de postulación de Nallim a jueza de la Corte de Justicia de Salta, debido a que Sandra Bonari, que era miembro del máximo órgano judicial salteño hasta hace unos días, se acogió al beneficio de la jubilación.

La letrada es especialista en derecho societario, concursos y quiebras, y asesora legal de empresas del medio, además de docente universitaria y también se desempeñó en el Nivel Secundario.