El CEO de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, ratificó este martes que no tiene previsto regresar a la Argentina, donde tiene pedido de captura de la Justicia, acusado por presunta estafa a inversores locales.

Cositorto negó que Generación Zoe y el resto de sus empresas hayan producido una «estafa piramidal».

Presuntamente, Generación Zoe prometía ganancias del 7,5% mensuales en dólares, a cambio de una inversión de US$ 2.000, como negocio inicial.

La firma es investigada por la Justicia de Córdoba y Buenos Aires por los delitos de estafas reiteradas y asociación ilícita, mediante presuntas maniobras de inversiones con el sistema que se conoce como «esquema Ponzi o piramidal».

«Yo me voy a defender desde donde estoy, tengo que sacar adelante el proyecto, por ende hasta que Miguel Pierri no me lo recomiende no me voy a entregar», dijo Cositorto, quien se encontraría en algún país de la región.

«En Argentina atacan a una empresa que daba educación a las personas… nosotros generamos mucha riqueza en Argentina, estábamos levantando escuelas en Pilar, es una vergüenza que haya personas detenidas por esto», sostuvo.