Lago Escondido: liberaron al joven que hackeó el teléfono del ex ministro porteño D’Alessandro

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso la excarcelación del joven misionero Ezequiel Nuñes Pinheiro, procesado por hackear el celular el ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, lo que derivó en que se conociera el viaje al Lago Escondido que hizo con jueces, fiscales y ex agentes de inteligencia.

El magistrado estableció que Nuñes Pinheiro no tiene vínculo con el ex policía Ariel Zanchetta, quien simulando ser periodista obtuvo información –mediante supuestas prácticas de inteligencia ilegal- sobre jueces, fiscales, dirigentes políticos y otros personajes públicos. Lo propio concluyó con respecto a dirigente de La Cámpora y ex funcionario Fabián “Conu” Rodríguez.

Cabe resaltar que los tres son investigados en el mismo expediente.

El misionero deberá pagar una caución de dos millones de pesos para recuperar la libertad y fijar residencia en la localidad misionera de El Dorado, de donde es oriundo.

El juzgador, además, le prohibió salir del país.

La defensa de Nuñes Pinheiro aseguró que el joven, quien pasó nueve meses preso, desconocía que el hackeo -que realizó por encargo y por el que cobró unos 15 mil pesos por línea- tenía como objetivo a personajes importantes de la vida institucional.