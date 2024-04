El Gobierno pidió celeridad en pesquisas por corrupción

Tras la inhibición de bienes del ex presidente Alberto Fernández por el caso “Seguros”, el Gobierno nacional le reclamó al Poder Judicial que investigue con celeridad las denuncias que formuló.

El pedido lo hizo el vocero del presidente Javier Milei, Manuel Adorni. “Necesitamos que la Justicia avance en todas las causas que estamos denunciando. Desde el tema de los seguros a los intermediarios de los planes sociales o cualquier otra cuestión que tenga que ver con lo que vamos encontrando y que, luego de recolectar la información pertinente, judicializamos”, dijo el funcionario en una entrevista a El Observador.

“En esto, todos tenemos que empujar y terminar con esta historia de que la corrupción nadie la paga y la terminamos pagando los argentinos”, sumó.

El juez Julián Ercolini ordenó la inhibición del patrimonio del ex mandatario a raíz de la causa por los seguros del Banco Nación, una medida que no afecta a la jubilación que recibe como ex mandatario, porque tiene carácter alimentario.

No obstante, la medida impone un virtual letargo civil para su vida económica, ya que implica el congelamiento de todas las inversiones y plazos fijos y datos sobre si Fernández adhirió, aún de forma condicional, a “alguno de los sinceramientos fiscales y/o al sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional y/o extranjera y demás bienes en el país y en el exterior, incluyendo también a sus familiares”.