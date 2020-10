La OA denunció a ex ministros de Macri por vacunas vencidas

La Oficina Anticorrupción (OA) denunció a los ex ministros del presidente Mauricio Macri Jorge Lemus y Adolfo Rubinstein, y a la ex ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley -entre otros ex funcionarios-, por el hallazgo de 600 mil dosis de vacunas vencidas en la Aduana Nacional.

La denuncia quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello, tras el sorteo realizado en la Cámara Federal porteña.

La OA denunció a 13 ex funcionarios vinculados con las áreas responsables del manejo del plan de vacunación, entre ellas a Rubinstein, Stanley, Lemus, Susana Devoto y Andrés Scarzi.

La presentación se hizo por presunto “abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”, luego de que se encontraron las dosis vencidas de la vacuna triple bacteriana, que forma parte del Plan Nacional de Vacunación.