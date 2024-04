El garante responde por el contrato de alquiler original y no por una continuación que pacten las partes

Al corroborarse que existió una prolongación tácita del contrato de locación, ya que el propietario no le pidió al inquilino la restitución del inmueble tras el vencimiento, la Cámara 3ª Civil y Comercial de Córdoba revocó el fallo y liberó al fiador de la condena por no devolver en término la propiedad, ya que el garante sólo responde por el convenio original y expreso y no por una continuación pactada por las partes.

Los vocales Rafael Garzón Molina, Jorge Barbará y Ricardo Belmaña indicaron que de la cláusula 16ª de contrato se desprende que H. A. P., G. L. D. y D. A. T. se constituyeron como fiadores solidarios, lisos, llanos y principales pagadores de todas y cada una de las obligaciones emergentes del sinalagma entre las partes y que el 4 de octubre de 2017 el dueño inició demanda de desalojo al vencer el término pactado.