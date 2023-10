El Consejo de la Magistratura pidió la destitución del juez Bento

La sentencia se conocerá el 8 de noviembre. El suspendido magistrado federal reiteró que es inocente y solicitó al Jurado que espere el resultado del juicio penal

El próximo 8 de noviembre se conocerá si el juez federal de Mendoza, Walter Bento, es destituido de su cargo o si se rechazan las acusaciones. La decisión está a cargo de los jueces Javier de la Fuente y Javier Leal de Ibarra; los senadores Daniel Bensusán (del Frente de Todos) y José Torello (del PRO y exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri); las diputadas Anahí Costa (del Frente de Todos) y Ana Romero (del PRO); y el abogado Alfredo Barrau. Para destituirlo se necesitan cinco de los siete votos.

La decisión será clave no solo porque definirá si Bento sigue siendo juez o no, sino porque podría definir si va a la cárcel. Por los hechos por los que está acusado, el magistrado también enfrenta una causa penal que está en juicio oral. En ese expediente tiene ocho procesamientos con prisión preventiva. Pero la detención no se puede cumplir porque tiene fueros.

En este marco, el suspendido juez federal pidió este lunes al jurado que lo juzga en el Consejo de la Magistratura que aguarde el resultado del juicio penal que se desarrolla en esa provincia para no producirle un «daño irreparable».

Bento está siendo juzgado en el Consejo por «mal desempeño» mientras que en paralelo fue acusado en Mendoza por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo, prevaricato y falsedad ideológica.

«Ruego a Dios que les dé el valor y la valentía para poder tomar la decisión absolutamente fuera de toda presión y que sepan que siempre existe la posibilidad de un nuevo juicio pero en caso de que fuera negativo (el veredicto) el daño sería irreparable», dijo.

En la última jornada del jury de enjuiciamiento se escucharon los alegatos de las partes y las palabras finales de Bento, quién reiteró ser inocente.

Por el contrario, en el alegato de la acusación, el consejero abogado Miguel Piedecasas consideró que está más que probado el mal desempeño del juez federal mendocino.

«Es contundente de que no existe ninguna clase de contubernio (como alegó Bento y su defensa) sino que la gravedad de las inconductas, falta de decoro y violación de la ley son tan importantes que han conmocionado al Consejo de la Magistratura y han logrado un consenso absoluto», señaló Piedecasas.

Luego recalcó que «la acusación ha acreditado el mal desempeño del magistrado» y citó las omisiones del magistrado en sus declaraciones juradas y las numerosas irregularidades que apuntó la pericia contable.

La Justicia mendocina detectó un incremento patrimonial del grupo familiar del juez, además de viajes al exterior, compra de propiedades y vehículos que estiman podrían provenir del cobro de coimas a detenidos, según consta en el expediente.

A su turno, el defensor de Bento tanto en el juicio penal como en el jury, Mariano Fragueiro Frías, rechazó los cargos, insistió en la inocencia del juez federal suspendido y sugirió que su cliente debía ser «sacrificado» para justificar la existencia del Consejo de la Magistratura, en un momento complejo para el organismo creado en la reforma constitucional de 1994.

«Hace seis años que no se remueve a nadie (en el Consejo) y la cabra a la que hay que sacrificar es Bento, por eso es que imploro a los miembros de este distinguido jurado que evalúen cada uno de nuestros argumentos», dijo el penalista.

Planteadas las posturas de las partes y escuchadas las últimas palabras del acusado, el jurado deberá llegar a un acuerdo por mayoría sobre si remueve o no al juez.

Bento es el titular del juzgado federal 1 de Mendoza que tiene la competencia electoral. El 31 de mayo, el Consejo de la Magistratura de la Nación lo suspendió en el cargo y lo envió a juicio político. Está acusado de cobrar coimas para beneficiar a acusados en causas penales, de ser el jefe de una asociación ilícita, de enriquecimiento ilícito, de lavado de dinero y de falsedad ideológica por insertar datos falsos en sus declaraciones juradas para inscribirse en un concurso para ser juez de la Cámara Federal de Casación Penal cuando no podía.

Uno de los temas que generó más tensión fue la acusación al juez de llevar una vida ostentosa por sus viajes al exterior, especialmente a Las Vegas, sobre el que se encontraron tres fotos, dos de ellas en una limusina.