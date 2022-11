Tras el accidente fatal que tuvo como protagonista este fin de semana al legislador Oscar González, el caso sigue sumando nuevas aristas. En las últimas horas, se conoció que el vehículo BMW X1 en el que circulaba el histórico dirigente del PJ era un auto “mellizo”.

El dato fue dado a conocer por al ex arquero Gastón Sessa, quien explicó que el vehículo original es de color blanco, no negro, como el que conducía Oscar González. Según dijo, un gestor descubrió que “había un vehículo mellizo” y, ante esa situación, decidió devolver el BMW X 1 a quien se lo había comprado.

Además, el ex arquero de Vélez Sarfield agregó que al vender el automóvil, quien la adquirió le dijo que “le empezaron a llegar multas todos los días de Córdoba”. El la patente original no es la del automóvil que conduc+ia el hombre fuerte del peronismo local, ya que el dominio AB 293 MY es parte de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA) de Buenos Aires.

Por lo pronto, el auto no aparece en el listado de 3.442 vehículos secuestrados que mediante la ley 8.550 se otorgan al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, el cual puede poner a disposición de “instituciones públicas o privadas sin fines de lucro, en calidad de “depositarias”. Por eso, también se intenta determinar cómo llegó a manejarlo.

Multas

Mientras se pudo conocer a través de la página de Rentas que González tenía dos multas de la Policía Caminera por exceso de velocidad en rutas nacionales. La primera y más grave, data del 17 de junio de este año, donde le aplicaron una quita de 10 puntos del carnet de conducir, por exceso de velocidad tipo 4, en la ruta 60 a la altura del kilómetro 902.

La otra, es del 17 de julio también de este año, donde fue sancionado por exceso de velocidad tipo 2, en la ruta nacional 1V09, a la altura del kilómetro 534, donde le aplicaron quita de 4 puntos. Estas dos, ocurrieron en menos de un mes. Se trata de infracciones cometidas con otro vehículo que sí está a su nombre. Por lo que se deduce que las conductas imprudentes al volante que lo tuvieron como protegonista son más de las mencionadas.

El accidente ocurrió el pasado sábado. El histórico dirigente del PJ de Córdoba, embistió con su auto a un Renault Sandero en las Altas Cumbres, donde falleció Alejandra Bengoa, de 56 años, y dejó en grave estado a dos adolescentes de 14 años que viajaban con la fallecida.