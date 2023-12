Cúneo Libarona denunció la presencia de «ñoquis» en el Ministerio de Justicia

En declaraciones radiales, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona (foto) contó una insólita situación que le tocó atravesar tras asumir en su cargo y denunciar la existencia de ñoquis en su área. El funcionario adelantó que van a implementar una auditoria para ver cuánta gente efectivamente va a trabajar a las oficina de Justicia y dio detalles de varios episodios llamativos. “Había un lugar para poner el dedo, lo rompieron siete veces, entonces yo qué puse, una cámara. Y tres señores que estaba ahí parados tomen lista a ver a qué hora entran y a qué hora se van”.

“En otro lugar le tiraron arena y la anularon. Yo pongo la cámara y veo quién entra, quién sale, y veo también quien lo rompe. Yo tengo cantidad de gente que no se qué hace”, explicó Cúneo Libarona en los micrófonos de radio Con Vos.

El titular de Justicia, uno de los primeros ministros confirmados por Milei tras ganar las elecciones, contó que compraron escritorios nuevos una semana antes de asumir, cuando se hacía la transición con los salientes Martín Soria y Juan Martín Mena.

“Aparecieron cinco o seis que están ahí sentados. Prensa, veintipico, yo me arregló con cuatro. Veo un montón de señores mirando televisión, está fenómeno que miren televisión, pero de repente veo escritorios vacíos, computadoras apagadas, gente sentada y digo ‘estos qué están haciendo’?”, relató.

Fue entonces cuando Cúneo decidió encarar a una de esas personas que estaban en su escritorio sin las computadoras encendidas. “¿Qué estás haciendo?”, le preguntó. “Pensando”, lo sorprendió con la respuesta. “Buenísimo, ¿qué están pensando?”, insistió el ministro y el empleado no supo qué decirle.

“Esto no puede seguir. Es como tu casa, vos tenés tanto ingresos, podés gastar tanto. Yo creo que así debe ser en todos lados, en el orden provincial. Estamos con un Estado enorme y que genera gastos, y deben haber otros contratos que generan gastos y pérdidas. Hay que estar encima, yo me he convertido en administrador”, insistió.

“Ahora soy un administrador de este monstruo, no me quedó con lo que me da recursos humanos, tengo que ir y ver”, agregó el ministro que dijo que está en su potestad poder rescindir todos los contratos de empleados del último año. Asimismo, buscó llevarle serenidad a los de planta permanente. «El que está en relación de dependencia y trabaje, que se quede tranquilo».