Tanto en primera como en segunda instancias, los tribunales desestimaron las razones dadas por el oferente para excusarse del supuesto error. En la operación se vendía la explotación de una imprenta

La Cámara en lo Civil y Comercial, Familia y Trabajo de Marcos Juárez confirmó el rechazo de un pedido para anular una oferta de $50 millones efectuada por un usuario en una subasta judicial electrónica, en el marco de la quiebra de una empresa gráfica. No obstante, el tribunal consideró que no correspondía aplicar al oferente la multa equivalente a 20% de la suma propuesta porque en el momento en que se concretó la oferta todavía no regía esta sanción para el adjudicatario remiso.