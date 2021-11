El piloto David Henderson que coordinó el vuelo en el que el ex delantero Emiliano Sala perdió su vida fue condenado a 18 meses de prisión, tras ser declarado culpable por negligencia.

El pasado 28 de octubre, el piloto de 67 años había sido acusado por no seguir las normas de seguridad elementales para diagramar el traslado en el avión monomotor Piper Malibu con matrícula N264DB que se precipitó en el Canal de la Mancha con Sala a bordo mientras era piloteado por David Ibbotson.

Henderson, que enfrentó cinco años de prisión por poner en peligro la seguridad de una aeronave y otros dos años por intentar sacar a un pasajero del Reino Unido sin permiso, finalmente fue sentenciado “en detrimento de la seguridad” y “porque no se han tomado las medidas que debían tomarse”, dijo el fiscal Martin Goudie en la audiencia de sentencia.

Durante el juicio se probó que en la programación del vuelo que iba a llevar a Emiliano Sala de Cardiff a Nantes para recoger sus pertenencias y saludar a sus ya ex compañeros del club francés, el encargado de pilotear el avión iba a ser el propio Henderson, pero como se encontraba de vacaciones en París, arregló para que Ibbotson fuera su reemplazante. El piloto que murió no tenía una licencia como piloto comercial y no estaba calificado para viajar de noche.