Nicolás Pachelo, acusado del crimen de María Marta García Belsunce, pidió hoy ser absuelto por el homicidio. Conjuntamente, también solicitó que se le dé por cumplida la pena por la serie de robos a countries que se le atribuye, al asegurar que “jamás” lastimó a una persona. El acusado dijo que quiere pasar “los últimos días” con uno de sus hijos, que padece una enfermedad degenerativa terminal.

Al pronunciar sus últimas palabras ante el Tribunal Oral Criminal 4 de San Isidro, previo a conocerse el veredicto el 2 de diciembre próximo, el ex vecino de la socióloga asesinada, enfatizó que “no he visto en el debate que se haya podido poner un arma en mi mano. Jamás he cometido un hecho con arma violento y jamás he lastimado a una persona”, frente a los jueces Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejín, del TOC 4 de San Isidro.

Tras ser advertido por el juez Ecke de que sus palabras no eran un alegato, Pachelo dijo que no aceptó ser sometido a un juicio por jurados porque “iba a ser un linchamiento” y “una ficción basada en hechos reales como las que hace Adrián Suar”.

Últimas palabras

Antes que Pachelo, también dijeron sus últimas palabras los exvigiladores de Carmel José Ortiz y Norberto Glennon, quienes también llegaron a juicio por el crimen de la socióloga y, si bien no fueron acusados por el Ministerio Público Fiscal, sí lo fueron por la querella, que pidió que sean condenados como “partícipes necesarios” del hecho.

Finalmente, el juez Ecke informó a las partes que el veredicto por el crimen de María Marta García Belsunce y por la serie de ocho robos en distintos countries del Gran Buenos Aires que se le imputa a Pachelo será el próximo viernes 2 de diciembre, en la sede de los Tribunales de San Isidro, de Ituzaingó 340, donde se desarrollaron las 37 jornadas del debate.