La Sociedad Rural Argentina (SRA) presentó un recurso de amparo ante la Justicia federal de Córdoba para que «cese el cobro de retenciones« a la exportación de productos agropecuarios por entender que no hay una ley que establezca el monto de la alícuota.

La presentación, que recayó en el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, a cargo de Ricardo Bustos Fierro, sostiene que el cobro de las retenciones ya no es legal porque el pasado 31 de diciembre cayó la vigencia de las facultades extraordinarias que la Ley de Solidaridad Social otorgaba al Poder Ejecutivo, las cuales no fueron prorrogadas ya que el proyecto de presupuesto del presente año no fue aprobado por el Congreso de la Nación.

«Al caer la Ley de Emergencia y no aprobándose el Presupuesto, las retenciones a partir del primero de enero de 2022 deberían ser cero», sostuvo el presidente de la SRA, Nicolás Pino.

De esta manera, la entidad agropecuaria pretende que la Justicia federal «declare la inconstitucionalidad e ilegitimidad del cobro de derechos de exportación con posterioridad al 1 de enero del año 2022″, y que un nuevo esquema sea debatido en el Congreso Nacional, ya que entiende que ése es el ámbito para establecer políticas tributarias.

La entidad señaló que se eligió a Córdoba para darle federalismo al reclamo. Por otra parte, aclaró que no se pidió un retroactivo al 1 de enero: “Eso lo decidirá la Justicia”, sostuvo.

Al mismo tiempo, la SRA explicó que no se presentó una medida cautelar porque se busca una sentencia rápida que obligue al Poder Legislativo a debatir una ley sobre este impuesto. “El amparo es una solución integral”, explicó el equipo técnico de la entidad.