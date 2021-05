Absolvieron a Potocar, el primer jefe de la Metropolitana

El ex comisario porteño José Pedro Potocar, el primer jefe de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, fue absuelto en el juicio por asociación ilícita que siguió en su contra a partir de junio del año pasado el Tribunal Oral en lo Criminal Número 16.

Los fundamentos del fallo se conocerán el 11 de junio.

A su turno, el fiscal José Campagnoli lo acusó de ser el líder de una organización dedicada a recaudar coimas a restaurantes y “trapitos” que operaba en el barrio de Núñez.

Durante los alegatos, el fiscal del juicio, Fernando Fiszer, pidió la absolución de Potocar alegando que no se probaron los cargos en su contra.

El sentenciante condenó a cuatro de los 11 ex policías que llegaron a debate.