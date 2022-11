El gerente de un supermercado Walmart del estado estadounidense de Virginia mató anoche a tiros a seis empleados en la tienda y luego se suicidó, informaron hoy autoridades, en el segundo tiroteo masivo en Estados Unidos en pocos días.

Otras cuatro personas resultaron heridas en el tiroteo en el supermercado de Chesapeake, que ocurrió antes de las 22 de ayer, dijo el jefe de policía de esa ciudad del este de Estados Unidos, Mark G. Solesky, en conferencia de prensa.

Se desconocían aún las motivaciones del autor de los disparos, que se suicidó con su arma, agregó.

El supermercado estaba lleno de clientes el martes por la noche que hacían compras por el Día de Acción de Gracias, una de las principales festividades en Estados Unidos, que se celebra mañana, dijeron testigos y a canales de TV locales.

La empleada Briana Tyler dijo a la cadena de noticias ABC que los trabajadores se habían reunido en un lugar de descanso como parte de su rutina diaria antes de un cambio de turno.

«Levanté la vista, y mi gerente abrió la puerta y solo abrió fuego», dijo, y agregó que «múltiples personas» cayeron al piso.

“No dijo ni una palabra, no dijo nada en absoluto», afirmó.

La casa del atacante fue registrada, dijo Soleksy, que confirmó que era un empleado de Walmart pero no lo identificó porque su familia aún no había sido notificada.

La Policía de la ciudad de Chesapeake respondió a llamadas a los servicios de emergencia sobre disparos en un supermercado Walmart alrededor de las 22, y cuando llegó al lugar halló señales de un tiroteo, dijo anoche el oficial de Policía Leo Kosinski.

Imágenes de noticieros mostraban una gran presencia policial en el lugar.

Walmart, el mayor supermercado minorista de Estados Unidos, dijo hoy en un comunicado que estaba «conmocionado por este trágico suceso».

«Rezamos por los afectados, la comunidad y nuestros colaboradores. Estamos trabajando estrechamente con las fuerzas de seguridad y nos centramos en apoyar a nuestros colaboradores», añade el gigante estadounidense de los supermercados.

La senadora del estado de Virginia, Louise Lucas, dijo que estaba «absolutamente desconsolada de que un nuevo tiroteo masivo en Estados Unidos ocurra en un Walmart en mi distrito en Chesapeake, Virginia, esta noche».

«No descansaré hasta que no encontremos soluciones para terminar esta epidemia de violencia con armas en nuestro país que se ha tomado tantas vidas», publicó en Twitter.

Chesapeake está situada en el este de Estados Unidos, 240 kilómetros al sureste de la capital estadounidense, Washington.

La matanza se produjo a menos de 48 horas de que los estadounidenses celebren mañana el Día de Acción de Gracias, una de las principales festividades del país.

«De modo trágico, nuestra comunidad está sufriendo otro incidente de violencia armada sin sentido justo cuando las familias se están reuniendo para el Día de Acción de Gracias», tuiteó el congresista estadounidense Bobby Scott, de Virginia.

El sábado pasado, un hombre armado abrió fuego dentro de un club nocturno LGBTIQ+ en Colorado Springs, en el occidental estado de Colorado, donde mató a cinco personas e hirió al menos a 18.

El autor, un hombre de 22 años llamado Anderson Lee Aldrich, fue controlado por dos clientes. Podría ser procesado por asesinato y un posible crimen de odio.

Por ese tipo delito se entiende en Estados Unidos un acto dirigido contra una persona por motivos de su identidad, como la raza, la religión, la nacionalidad, la orientación sexual o la discapacidad.

Considerado como un delito federal con circunstancias agravantes, conlleva condenas más duras.

La violencia con armas de fuego se produce a un ritmo alarmante en Estados Unidos, donde han tenido lugar más de 600 tiroteos en lo que va de 2022, según Gun Violence Archive.