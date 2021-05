El personal de servicio doméstico no podrá trabajar durante los nueve días de restricciones

Las personas que cumplen tareas de servicio doméstico no podrán trabajar durante los nueve días de duración del aislamiento estricto que comenzará a regir desde el primer minuto de mañana hasta la medianoche del 30 de mayo.

“En principio no podrán trabajar porque se suspende la actividad productiva y laboral, salvo para las excepciones, y el servicio doméstico no está exceptuado”, indicó hoy el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en una entrevista que brindó a Radio 10.

“Se suspenden las actividades productivas y económicas salvo las que están exceptuadas. Los que están exceptuados es un listado que va a estar publicado en el DNU esta medianoche y no está el servicio domestico”, insistió el jefe de Gabinete.

Anoche, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, se había expresado en el mismo sentido sobre el personal doméstico al indicar que «en principio solo van a poder circular los trabajadores esenciales, como fue en su origen».

«Por el momento, sin ver la letra fina, es solamente esenciales, por lo cual no queda alcanzado el servicio doméstico”, manifestó Santilli.

En las próximas horas se conocerá el texto del nuevo DNU y, según se adelantó, se reducirá la lista de actividades y trabajadores esenciales, que serán los únicos autorizados a circular a partir de mañana y hasta el domingo 30 de mayo.