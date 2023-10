¿Cuáles son los riesgos para la compra y venta de propiedades sin asesoría especializada?

Desde Miranda Bosch, compañía que ofrece servicios inmobiliarios, comparten las desventajas y riesgos a la hora de operar en el mercado inmobiliario sin contar con una asesoría y qué conviene hacer

Uno de los riesgos más frecuentes al optar por operar sin una inmobiliaria es la falta de conocimiento profundo de la industria. En los últimos años, el rol de la inmobiliaria se convirtió en uno fundamental para disminuir no solo los problemas e imprevistos que pueden surgir a lo largo del proceso de la venta de un inmueble, sino también por la carga emocional que genera ponerle un precio al hogar y su historia.

Así lo destacan desde Miranda Bosch, quienes afirman que “todo el proceso puede resultar muy estresante si se realiza de manera personal e incluso se puede entorpecer la negociación de la transacción. Además, una inmobiliaria sabe cómo manejar la complejidad financiera y de negociación, ya que conocen las mejores prácticas para comercializar digitalmente los inmuebles y a su vez, cuentan con una amplia red de contactos que están buscando aquello que ofrecen”.

La experiencia de dedicarse al sector les da a las inmobiliarias un expertise a la hora de resolver diversas cuestiones que se presentan a lo largo del proceso de compra/venta de un inmueble. El común de las personas pasa por este proceso, en general, tres o cuatro veces en la vida. En cambio, las inmobiliarias suelen tener muchas más operaciones en un año. Ese know how libera al cliente de una responsabilidad a la hora de cerrar la operación exitosamente.

“En nuestro caso, trabajamos con un formato moderno de manera exclusiva, lo que significa que estamos interiorizados en la documentación de la propiedad y en toda la información sobre el estado de situación”, comenta Francisco Bosch, Co-fundador de Miranda Bosch Real Estate & Art, en tanto que agrega que “por lo que podemos decir que, brindamos un servicio de punta a punta: desde la tasación, la captación de la propiedad, la toma de una reserva y, fundamentalmente, acompañando al comprador y vendedor en todo el proceso hasta el cierre de la operación”.

“Hay una falsa creencia de que, si no se contrata una inmobiliaria y se vende de manera particular el inmueble, se ahorran costos. Sin embargo, uno de los grandes beneficios de las inmobiliarias es que puede defender mejor el valor de la propiedad, logrando así el mayor precio de venta posible en función de las necesidades del vendedor. Además, si no se cuenta con las herramientas para comercializar la propiedad correctamente y no se maximiza la difusión, puede resultar que el precio de venta que se obtenga sea menor”, agregan desde la consultora.

Por ello, “las inmobiliarias estamos para ayudar y facilitar este tipo de operaciones que, muchas veces suelen complicarse, porque cada caso es totalmente distinto. Así es como colaboramos en ahorrar tiempo, problemas y, en definitiva, dinero”, concluyó Francisco Bosch.

Cómo elegir una inmobiliaria

Según explican desde la empresa, “una inmobiliaria de confianza es la que elige el cliente por referencia de un tercero, porque ya operó con ella y porque conoce al dueño/martillero o bien conoce a alguien que trabaja ahí”.

“Mantener los datos actualizados es fundamental, y en una buena inmobiliaria, esto incluye los valores que pueden cambiar mensualmente como, por ejemplo, las expensas y el ABL. Más allá de los números, lo que realmente distingue a estas es la capacidad para anticiparse a los problemas. Por eso es importante siempre informar con claridad cualquier situación que pueda generar complicaciones, evitando malentendidos y momentos incómodos. Además, es necesario acompañar al cliente en todo el proceso de principio a fin (pensar cómo se quiere vender esa propiedad, cuáles son las condiciones, información visual y no visual, etc)”, agregaron.

“Una inmobiliaria de calidad se basa en el profesionalismo, la integridad y la anticipación de problemas para brindar una experiencia positiva en el proceso de compra o venta de una propiedad, intentando lograr así la satisfacción de todas las partes involucradas. Y en Miranda Bosch tenemos el foco puesto en eso”, finalizó el Co-Fundador de Miranda Bosch Real Estate & Art.