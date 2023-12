Ya rige el nuevo sistema de impotaciones SEDI

El Sistema Estadístico de Importaciones (SEDI), que sustituye al Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y el esquema de licencias automáticas y no automáticas, comenzó a regir desde hoy.

Del mismo modo se abrió un padrón -que estará disponible hasta el 10 de enero- en el cual deberán inscribirse quienes posean deudas con proveedores del exterior.

La Resolución General Conjunta 5466/2023 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Secretaría de Comercio formalizó ayer el nuevo sistema que hoy entra en vigencia.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló ayer en conferencia de prensa que con el fin del SIRA «se termina con una burocracia por la que un funcionario de turno puede decidir qué se importa o no».

«Siempre creemos que la decisión de un privado tiene mucho más valor que la de aquel que está detrás de un escritorio», planteó, y remarcó que con esta modificación «no va a haber más licencias no automáticas, el que quiera importar, va a poder importar».

La eliminación de la discrecionalidad y de la necesidad de una aprobación -señaló Comercio- permitirá, asimismo, «desarmar posibles nichos de corrupción».

El nuevo SEDI no elimina la necesidad de pagar aranceles a las importaciones, pero simplifica el proceso de declaración y de aprobación.

Las declaraciones serán con un único fin estadístico y, según señala la disposición; buscarán ayudar a generar la matriz de riesgo aduanero y realizar un «análisis eficiente» de las importaciones, para eventualmente adoptar medidas, por ejemplo, de defensa comercial, sin que esto implique «demoras en los sistemas productivos».

La declaración -donde se anticipará la información vinculada con las destinaciones de importación- se hará en un apartado que está disponible en la web de AFIP (afip.gob.ar).

Una vez completada, se realizarán dos controles, previo a que pase del estado «oficializada» a «salida».

Primero, la AFIP analizará la situación tributaria del importador y su capacidad económica financiera para efectuar la operación, y luego intervendrán los análisis técnicos vinculados con la seguridad y salubridad de la mercadería de organismos como Senasa y Anmat, y que forman parte del Régimen Nacional de Ventanilla única del Comercio Exterior Argentino (Vucea).

Además del SEDI, AFIP y Comercio crearon hoy un registro para los importadores que cuentan con deuda con proveedores del exterior, la cual, en la actualidad, asciende a unos US$ 31.000 millones, según indicaron fuentes gubernamentales.

El denominado «Padrón de Deuda Comercial por Importaciones con Proveedores del Exterior», permitirá contar con información actualizada y transparente de la deuda comercial privada vigente y «atender dicha problemática».

Todas las personas que hayan imputado y que tengan deuda comercial como proveedores deberán inscribirse en dicho registro en el micrositio SEDI de la AFIP, y tendrán hasta el próximo 10 de enero para hacerlo.

Adorni señaló que con este plazo se buscará «transparentar que la deuda efectivamente registrada sea la correcta».

