El administrador federal de Ingresos Públicos, Carlos Castagneto, afirmó que el programa Compre sin IVA que arrancó hoy beneficiará a «más de 20 millones de personas» y permitirá una mayor formalización de la economía con la incorporación de negocios sin registrar ante el fisco.

Castagneto también precisó que, al igual que con la suba del mínimo no imponible de Ganancias, la devolución del IVA quedará plasmada en un proyecto de ley.

«La devolución de IVA que comenzó hoy beneficiará a más de 20 millones de personas», aseveró el funcionario, quien recordó que el mecanismo aplicará a las compras realizadas con tarjeta de débito.

En este sentido, señaló que «todos los negocios inscriptos ante la AFIP tienen posnet (la herramienta que canaliza las compras con tarjetas)» y sostuvo que, si no lo tienen, es que significa que «están trabajando en forma ilegal».

En declaraciones formuladas esta mañana a la radio AM 530, Castagneto explicó que la AFIP está fiscalizando el funcionamiento de muchos comercios y, en los casos de detectar situaciones esquivas para usar el posnet, «les sugerimos que lo tengan a la vista».

En cuanto a los tiempos de reintegro del IVA, remarcó que «las compras que se hagan hasta las 17 tendrán su IVA reintegrado en 24 horas, en tanto que será de 48 horas para las operaciones posteriores a esa hora».

El funcionario indicó que, por el momento, se aplicará la medida a compras que se hagan con «tarjeta de débito y a través de la cuenta DNI (Banco Provincia)», aunque recordó que se llevan adelante negociaciones para incorporar a las billeteras virtuales.

En tanto, en declaraciones a la radio online FutuRöck, el titular del ente recaudador confirmó que, del mismo modo que se hizo con las modificaciones al impuesto a las Ganancias, el programa Compre sin IVA será parte de un proyecto de ley que se remitirá al Congreso.

“Igual que Ganancias se va a presentar un proyecto de ley para dejar instaurada la medida de devolución del IVA. También estamos trabajando con el tema autónomos por indicación de (el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria) Sergio Massa”, aseveró.

Asimismo, remarcó que la medida «no es un costo fiscal, es un beneficio que retorna en mayor dinamismo económico porque, además, se nos incrementa la recaudación en impuestos de los comercios, por el consumo», entre otros aspectos.

La medida, que devolverá el 21% del IVA de los productos de la canasta básica, tiene un tope de devolución de $ 18.800; y abarca a trabajadores en relación de dependencia con ingresos de hasta seis Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, y quienes perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento y pensiones no contributivas nacionales con un máximo de seis haberes mínimos.

De esta forma, el tope de ingresos para acceder al beneficio en el caso de los trabajadores es de $ 708.000 y de $ 524.758,56 para los jubilados.

También pueden acceder a la devolución del IVA el personal de casas particulares encuadradas en el régimen especial de la actividad, monotributistas de todas las categorías, y beneficiarios de la Tarjeta Alimentar o de las tarjetas emitidas del Programa Potenciar Trabajo.