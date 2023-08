El Presidente pidió a los empresarios que “no se quejen” por el pago del bono y cuestionó a los gobernadores que eludirán el compromiso. Al reclamo se sumó De Mendiguren y Castagneto. En tanto, la Cámara de la Construcción cuestionó la obligación mientras la Confederación Federal Pyme Argentina se manifestó a favor. Publican el DNU

El presidente Alberto Fernández pidió ayer a los empresarios que “no se quejen” por el pago de la suma fija para trabajadores dispuesta por el Gobierno nacional y dijo que le llama “la atención que Catamarca y la Rioja puedan (pagarla) y la Ciudad más opulenta (por Buenos Aires) tenga dificultades para hacer eso”.

“A los empresarios que se llenaron de plata los dos últimos años en los que Argentina creció 16% y en la pandemia, llegó la hora de distribuir. Que no se quejen, que alguna vez piensen en la comunidad en la que viven y dejen de pensar en sus bolsillos. Lo que estamos haciendo es un poco de justicia”, dijo el jefe de Estado en un acto en Catamarca y que marcó la reaparición pública del presidente en referencia a un tema es estricta actualidad y vinculado a una de las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa.

En tanto, anoche se conoció el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que oficializa la instrumentación de la suma fija de 60.000 pesos y también de 25.000 pesos para las personas que trabajan en casas particulares.

La norma era aguardada por los diferentes sectores involucrados y por las cámaras empresarias que se oponen al pago compulsivo, para, a partir de su publicación, analizar eventuales acciones, incluso judiciales.

Más allá de ese dato, a la posición de Alberto Fernández se sumó también la del jefe de la AFIP, Carlos Castagneto, quien también apuntó contra las cámaras empresariales.

“Las empresas están en condiciones de pagar la suma fija. Hay una parte que subsidiamos, del 50% al 100%. El resto son las grandes empresas en las que encontramos evasión constantemente. La tienen para pagar, no se quejen”, condenó Castagneto.

El funcionario reclamó a las empresas “que aporten cuando hay que aportar para el país” y recordó que, en 2020, cuando el Estado le dio “ATP a 4 millones de trabajadores (en pandemia) estaba bien”.

“Ahora hay elecciones, entonces algunos sectores o cámaras juegan para la oposición. Te das cuenta de que los sectores más fuertes son los que no quieren pagarlo. Quieren ganar cada vez más y distribuir menos, cuando toda ganancia que tienen es producto de la mano de obra de sus trabajadores. Cuando la empresa está mejor van a tener más rentabilidad”, cargó Castagneto.

En paralelo, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, afirmó que «no está justificada» la posición expresada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión Industrial Argentina (UIA) en contra del pago de una suma fija de 60.000 pesos a trabajadores y trabajadoras.

«Nadie discutía cuando, en plena pandemia, el Estado les brindó asistencia extraordinaria y lo hacen cuando la intervención va en línea de recuperar salario», expresó De Mendiguren.

En este sentido, aclaró que «la reacción (de ambas entidades) no está justificada. En el fondo la discusión debería ser el rol del Estado porque les gusta que les subsidien las tasas o también ser rescatados en los momentos de crisis

El reclamo de Alberto

El presidente aprovechó la oportunidad para criticar a un político de la oposición que “llamó al FMI para pedir que no acompañen a la Argentina” y afirmó que se trata del ministro que le “pidió ayuda para parar la estampida del dólar a fines de 2019″, en alusión a Hernán Lacunza.

“Yo pensé en ustedes, ellos piensan en ellos. Una estampida iba a llenar de pobres a la Argentina, y no sabía cuántos votos perdía y no me importó”, dijo Fernández recordando los últimos meses de la administración de Mauricio Macri.

También criticó a los políticos que, detrás de la “fachada” de rockstar, esconden “una enorme mentira que engaña a los jóvenes y a los confundidos”.

“Cada vez que ganan, hacen negocios con la verdadera casta que quiere gobernar Argentina y que es la casta de los ricos y los poderosos”, apuntó.

Posturas encontradas

Respecto de la obligación del pago de una suma fija a los trabajadores, a las críticas de CAME y de la UIA, se sumó ayer la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) quienes manifestaron que los acuerdos paritarios son «la forma de negociación colectiva para las discusiones salariales» y señalaron que «la aparición de otros mecanismos generarían complejidad operativa» y distorsiones.

«Ninguna circunstancia debe relativizar el papel de las negociaciones paritarias como único camino adecuado para cualquier recomposición del salario del sector, cuyas características los paritarios conocen mejor que nadie. En la construcción, esas negociaciones son ágiles, habiendo alcanzado acuerdos en abril y julio, y pudiendo reabrirse de inmediato», sostuvo un comunicado conjunto de Camarco y FAEC.

En referencia al bono de $60.000, las entidades señalaron que «la aparición de otros mecanismos generaría complejidad operativa, pues no se adecuan a contratos para obras disímiles, pactados a largo plazo. Además, distorsionarían por largo tiempo las remuneraciones de las distintas categorías».

Y además agregaron que «las compensaciones anunciadas serían tardías, incompletas y discriminatorias contra algunas empresas. La actual situación afecta al trabajador y a la continuidad del empleo, por lo que debe ser enfrentada -con urgencia- con los mecanismos de diálogo y consenso probados en nuestro sector».

En la misma línea, en el marco de la Expo EFI 2023 los presidentes de la CAME, Alfredo González; la UIA, Daniel Funes de Rioja; la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, y la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, coincidieron en «que el ámbito natural para la discusión salarial son las paritarias y no una imposición estatal».

Por el contrario, las Cámaras representantes de pequeñas y medianas empresas (pymes) respaldaron las recientes medidas del Gobierno nacional para morigerar los efectos adversos de la devaluación y calificaron como “imprescindible” la recomposición de los ingresos.

La Confederación Federal Pyme Argentina manifestó su apoyo «al paquete de medidas” anunciadas por Sergio Massa, y agregó que «esta batería de iniciativas, sin dudas necesarias para mantener el consumo interno, tendrán un impacto favorable para nuestra población y nuestras pymes».

Por su parte, la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN) calificó como “imprescindible” la “recomposición de los ingresos” a través del pago de una suma fija compensatoria y la apertura de paritarias, diferenciándose de otras cámaras patronales.