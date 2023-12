Paritarias: Passerini dijo que se moverá por la recaudación y el Suoem ya anticipó conflicto

El jefe del Ejecutivo municipal adelantó que, en función del escenario recesivo, atará los aumentos de sueldos a los ingresos y no a la inflación. En ese marco, se descuenta que los salarios quedarán rezagados respecto a los precios. El gremio de municipales rechazó la medida. ¿Llaryora hará lo mismo que el Intendente?

El intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, anticipó que a partir del año próximo los salarios de los empleados municipales se moverán conforme la suba de la recaudación y no de la inflación, tal como ocurrió hasta ahora.

La decisión confirmada por el jefe comunal fue rechazada por el gremio del Suoem que ratificó que “mantendrá su postura histórica de defender de forma irrestricta el poder adquisitivo y el salario real de las trabajadoras y trabajadores municipales”.

En paralelo, el sindicato se declaró en estado de alerta ante la falta de pago a monotributistas y becarios.

La medida que tomará Passerini implica en los hechos una caída del salario real de los agentes comunales.

“La negociación va a tener que ser diferente porque el contexto ya es diferente. Tomar sólo en cuenta la inflación para una negociación salarial me parece que va a ser absolutamente incompleto y no va a estar bueno porque la inflación generalmente en los momentos anteriores también arrastraba para arriba los ingresos. La variable a analizar es cómo vienen los ingresos en lugar de la inflación”, aseguró Passerini en declaraciones a 95.1 Pulxo.

Actualmente, el acuerdo salarial cerrado por el entonces intendente Martín Llaryora en 2022, incluía una cláusula gatillo por inflación aunque con una demora de dos meses.

Puesto en términos prácticos, con los sueldos de diciembre, los municipales cobrarán con un aumento en línea con la inflación de octubre.

“Vamos a sostener un esquema que garantice que el poder adquisitivo de los salarios no se deteriore”, indicó a Comercio y Justicia una fuente gremial.

“Hoy estamos ante un escenario que de acuerdo a lo que pasó en la historia reciente en Argentina, 2001-2002, la estanflación marca que sigue creciendo la inflación, que siguen subiendo los costos, pero se estanca la actividad económica y se caen los ingresos. En ese sentido me parece que la variable a poner arriba de la mesa ahora es que el tope o el marco de las negociaciones sea analizar cómo vienen los ingresos más allá de cómo venían los números de la inflación”, amplió el jefe del Palacio 6 de Julio, que se mostró preocupado sobre la situación financiera, aunque dijo que heredó un gobierno “con las cuentas ordenadas”.

En rigor, por la política de información de las cuentas públicas de la anterior administración, no hay datos actualizados sobre la evolución de la recaudación de los últimos meses.

Sin embargo, se descuenta que sufrió los mismos efectos que impactaron en los ingresos de la Provincia que en noviembre pasado registraron una baja real de siete por ciento.

“Es una alerta que hay que poner sobre la mesa”, precisó Passerini sobre la necesidad de revisar la forma de actualizar los salarios.

Por lo demás, Passerini se diferenció de la política de recorte al estilo “motosierrra” que impulsa el presidente Javier Milei. “Nosotros la motosierra la usamos cuando se caen los árboles por las fuertes tormentas”, indicó el jefe comunal para destacar la continuidad de la obra pública y la inversión en salud, educación y seguridad.

“Hace cuatro años nosotros comenzamos a ordenar. Tomamos decisiones muy fuertes porque la Municipalidad sí presentaba un estado de quebranto, con una deuda externa en dólares, con un presupuesto comprometido prácticamente enteramente en sus ingresos para el pago de los sueldos y con la paralización de la obra pública y el no cumplimiento de muchos compromisos. Tomamos decisiones que fueron traumáticas, atravesamos once meses de conflicto gremial y hoy la Municipalidad está mucho mejor preparada para esta crisis que lamentablemente parece no tener fin con inflación en alza que no tiene techo”, explicó Passerini.

¿Qué hará Llaryora?

La decisión de Passerini parece ser un preludio de lo que también propondría el gobernador Martín Llaryora a los gremios estatales desde febrero.

Su antecesor, Juan Schiaretti, había acordado con los gremios pagar con cláusula gatillo por inflación aunque con sólo un mes de atraso y no dos como el acuerdo con el Suoem.

Si bien nadie de la Provincia salió a hablar del tema, ayer Comercio y Justicia adelantó que una de las medidas de ajuste en análisis por parte de Llaryora era precisamente revisar ese gatillo.

Se descuenta que también los gremios estatales provinciales rechazarán un eventual cambio en ese esquema.