Paritarias: cerró Comercio y Camioneros amenaza con “parar el país”

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios suscribieron un nuevo acuerdo paritario que incluye los meses de abril y mayo.

De esta manera, se acordó un aumento no remunerativo y no acumulativo para el mes de abril de ocho por ciento -sobre el mes de marzo- y siete por ciento también con carácter de no remunerativo y no acumulativo para el mes de mayo, en este caso sobre el mes de marzo.

A su vez, se definió una suma fija por única vez y no remunerativa de $40.000 a abonarse durante abril.

Desde las entidades empresarios se aclaró que los incrementos del acuerdo no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudieran suscribirse en el ámbito de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, sin perjuicio de que las sumas resultantes de los incrementos pactados constituyan el mínimo convencional vigente a partir de la homologación.

Camioneros, en pie de guerra

Por el contrario, en las últimas horas creció la tensión entre las cámaras empresarias, el Gobierno y el Sindicato de Camioneros, en el marco de una negociación paritaria que sigue sin alcanzar un acuerdo.

En esa línea, desde el gremio que conducen Hugo y Pablo Moyano, ratificaron que la «actividad que no pague el aumento el día lunes (por hoy)” tendrá que sufrir las consecuencias de “medidas de fuerza”.

Así lo comunicó el gremio tras la decisión del Ejecutivo de no homologar las paritarias que acordaron con las cámaras empresarias.

Pablo Moyano, secretario General de la CGT y adjunto de Camioneros, fue contundente con las empresas que no paguen el aumento paritario durante la jornada del lunes para depositar: «Les decimos a Caputo y al presidente Milei, que si el día lunes 8 no está el aumento, se para el país; las empresas, si no depositan el 25% firmado para las 18 ramas de actividad, a los cerca de 250.000 trabajadores y trabajadoras camioneros del país, más el dos por ciento de aumento en la rama correo, la rama logística y la rama de expresos y mudanzas, se paran las actividades».

El adjunto de Camioneros apuntó con dureza: «No se va a mover una hoja, una pluma, no se va a mover nada si las empresas del transporte no pagan el aumento» y concluyó: «El aumento va a tener que ser pagado por todas las empresas de la actividad. Actividad que no paga el aumento, no se moviliza y se para el día lunes».