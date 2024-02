Milei se reunirá con subdirectora del FMI

El presidente Javier Milei encabezará hoy una nueva reunión del gabinete nacional y luego se reunirá con la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, con quien analizará la marcha del plan acordado con el Gobierno, el cual le permitió acceder a un desembolso US$ 4.700 millones.

El encuentro de Milei con sus ministros se desarrollará a partir de las 8.30 en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada.

En tanto, la reunión del Presidente con la subdirectora gerente del FMI, quien ayer se entrevistó con el ministro de Economía, Luis Caputo, está prevista para las 12, en la Casa de Gobierno.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, a su vez, tiene pautado ofrecer su habitual conferencia de prensa a las 11, en el Salón de Conferencias de la Casa Rosada.

Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Petri, participará a las 18.30 del acto por el 75º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Argentina e de Israel, en la sede del Congreso Judío Mundial en la ciudad de Buenos Aires.

En tanto, el ministro del Interior, Guillermo Francos, mantendrá a las 11 un encuentro con un grupo de embajadores de países miembros de la Unión Europea en la embajada del Reino de Bélgica; y a las 13 se reunirá con la subdirectora del FMI.

Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, mantendrá a las 9.30 reuniones con los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta y jueces federales de primera instancia en la sede de los tribunales en la provincia.

Más tarde, a las 11, tiene pautado un encuentro con el director general de la Oficina Judicial de Salta, Joaquín Ruiz de los Llanos; y a las 12, con jueces de tribunales orales federales de la provincia.

La actividad del ministro continuará a las 13.30 cuando brinde una conferencia de prensa desde la Unidad Fiscal Salta, sede del Ministerio Público Fiscal, y finalmente a las 18.30 se reunirá con el ministro de Seguridad y Justicia de Salta, Marcelo Domínguez.

Según lo informado, la canciller Diana Mondino continuará desde las 9 su participación en la Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores del G20 en Brasil y asistirá a la segunda sesión «Reforma de la Gobernanza Global», en la Marina da Glória de la ciudad de Río de Janeiro.

En ese marco, Mondino se reunirá a las 11 con su par de México, Alicia Bárcena; y a las 14,.0 participará de la reunión ministerial organizada por los Estados Unidos «Rising To the Challenge on Haiti».

Luego, a las 16, la canciller mantendrá un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Corea, Cho Tae-yul; y a las 16,30 se reunirá con su par del Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano.

Por último, a las 11, la administradora Federal de Ingresos Públcios (AFIP), Florencia Misrahi, se reunirá con la Cámara Argentina de Comercio.