Milei ratificó recortes presupuestarios y puso en dudas el aguinaldo a empleados públicos

El presidente electo dijo que “vendrán tiempos difíciles”. Aseguró que su meta es el equilibrio fiscal. Consultado sobre si esos ajustes podrían alcanzar el aguinaldo, aseveró que se “recortará lo que se tenga que recortar”. Alerta en los gremios estatales

El presidente electo Javier Milei ratificó que vendrán tiempos difíciles y que prevé un fuerte ajuste presupuestario.

En ese marco dijo que su meta es lograr un equilibrio fiscal. Al ser consultado si se pagará el aguinaldo, sólo respondió: «Se recortará lo que se tenga que recortar».

El economista aseguró que se vendrá un «fuerte ajuste fiscal para llevar la situación a equilibrio».

En una entrevista en Telefé, en la que fue consultado sobre si hay más gasto que recaudación, advirtió: «Si Argentina ese mes recauda 100, gastará 100, no 120». Al repreguntarle sobre la Administración Pública, para saber si iba a garantizar su funcionamiento, así como pago del aguinaldo que corresponde a ese mes, Milei respondió, siguiendo la figura de los 100 de ingresos fiscales, que se pagará «hasta 100. Se recortará lo que tienen que recortar», dando a entender que el pago del aguinaldo no está garantizado.

«Es la primera vez en la historia de la humanidad que hay un presidente liberal libertario. Y como candidato he hablado sistemáticamente de hacer un ajuste. Se quemaron todos los manuales de política. Yo dije todo lo que voy a hacer», replicó para diferenciarse de Carlos Menem.

Gremios en alerta

En ese contexto, el titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, respondió duramente ante las declaraciones del presidente electo, cuando dejó en dudas el pago del aguinaldo para los trabajadores de la Administración Pública nacional.

«¿No era que el recorte del gasto era para la política?», señaló en tono irónico Aguiar, y agregó: «Parece que la motosierra de Milei empieza por el aguinaldo de los trabajadores, no por la casta».

«No vamos a aceptar que se deje de pagar el medio aguinaldo. Cada vez es más evidente que la nueva gestión pretende que la primera variable de ajuste seamos los trabajadores. ¿Por qué no deja de pagarle al Fondo Monetario (Internacional)?», cuestionó Aguiar.

«Es el Gobierno de Milei el que empujaría la paz social por la ventana como un orco incivilizado que atenta contra la ley», aseveró. «¿Dónde quedó eso de dentro de la ley todo, fuera de la ley nada?», concluyó.

Sin gradualismo

Por lo demás, en una entrevista con Manuel Adorni, el referente de La Libertad Avanza explicó: «Al mismo tiempo, aviso que esto va a ser de shock, no va a haber gradualismo. Y en mi discurso también avisé que se van a respetar a rajatabla los derechos de propiedad. El problema de las Leliq lo vamos a arreglar con una solución de mercado, sin plan Bonex».

Por otra parte, Milei se refirió a la reacción de los mercados luego de su triunfo en el balotaje ante Massa. Al respecto, sostuvo: «Ayer (por el martes) subieron los títulos públicos y las acciones argentinas; eso está reflejando que evidentemente hay confianza sobre lo que estamos postulando. Estamos dando claras muestras de estabilidad y fortaleza política, que era una de las cosas de que se dudaba sobre nosotros, y de que podemos hacer acuerdos en el Congreso para que esas leyes avancen».

Además, respaldó la declaración del ex presidente Mauricio Macri, quien había aseverado que se vienen «seis meses muy difíciles», aunque el mandatario electo aclaró que significarán «el despegue de Argentina».

Finalmente, Milei adelantó qué hará con las eventuales manifestaciones a las que podría enfrentarse luego de tomar fuertes medidas. «Se aplicará la ley y no me voy a dejar extorsionar. Si no, no resolvemos más nada. También dije en mi discurso que ‘dentro de la ley, todo y fuera de la ley, nada’. No podemos ceder a la extorsión de los violentos, de los que tienen algún privilegio», concluyó.

Mercados expectantes

Mientras tanto, los mercados tuvieron ayer una jornada relativamente tranquila.

En el mercado cambiario, el blue cerró en $1.080. Tanto el MEP, como el CCL, presionaron al alza.

El que sí mostró un alza importante fue el MEP, que escaló hasta $984. De esta forma, la brecha con el oficial llegó a 176%.

En tanto, el S&P Merval subió, por lo que para las acciones locales fue una jornada con mayoría de alzas. En Wall Street, los ADR finalizaron con mayoría de bajas encabezadas por los papeles bancarios. En tanto, los bonos nominados en dólares presentaron importantes subas. Así, el riesgo país se mantiene por debajo de las 2.150 unidades.

Respecto al dólar futuro, el mercado no prevé una devaluación mientras se mantenga este Gobierno aunque sí para diciembre.