Llaryora se reunió con empresarios queseros de Córdoba y Brasil

El encuentro permitió a los empresarios cordobeses profundizar lazos comerciales con los representantes de Brasil. La provincia busca fomentar la colocación de los productos de las empresas cordobesas en los mercados internacionales

El gobernador Martín Llaryora se reunió en la Casa de Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires, con representantes del grupo exportador cordobés «Sensaciones Queseras» y su par brasilero «Mundialmix». El encuentro permitió a los empresarios cordobeses profundizar lazos comerciales con los representantes de Brasil, con el objetivo fomentar la inserción de productos lácteos de nuestra provincia en el vecino país.

La Agencia ProCórdoba estuvo a cargo de la organización de la reunión. Su titular, Pablo de Chiara, explicó que por instrucciones del gobernador Martín Llaryora, esta gestión fomentará la colocación de los productos de las empresas cordobesas en los mercados internacionales, con el objetivo de consolidar la oferta exportable de la provincia de Córdoba.

La reunión es un claro ejemplo del interés de los empresarios cordobeses de generar nuevas oportunidades de negocios en el mercado exterior y, de ese modo, poder elevar el volumen de sus exportaciones.

Del grupo Sensaciones Queseras estuvieron presentes representantes de la empresa Capilla del Señor S.A., Álvaro Ugartemendia, de la empresa Savaz S.R.L., Nahuel Vázquez y el coordinador del grupo, Ricardo Farías.

Sensaciones Queseras es uno de los principales grupos exportadores de productos lácteos de América Latina, conformado por industrias solidarias y sustentables.

Desde su página web, se informa que el grupo de empresas tiene una capacidad de procesar 300.000 litros de leche diarios y transformarlos en los más distinguidos y sabrosos quesos de características italianas, francesas, argentinos y exclusivos con registros propios.

La historia del grupo

Tres años les llevó a un grupo de pequeñas y medianas empresas queseras de la provincia de Córdoba, consolidar la visión de convertirse en exportadoras, poner toda la empresa a trabajar en pos de ese objetivo, certificar normas internacionales de calidad que se exigen para estos casos, obtener los permisos necesarios, identificar mercados potenciales, contactar a futuros clientes para finalmente, cerrar los acuerdos conducentes a realizar su primera exportación.

Y el día llegó hace poco más de un año, cuando tres pymes lácteas del interior profundo de la provincia de Córdoba concretaron su primer envío de productos, a Brasil, en los primeros días de diciembre de 2022. Las empresas lograron la colocación de productos “diferenciados”, con un gran valor agregado y mercados muy específicos. Se trata de los quesos de las variedades azul, brie, camembert y sardo, algunas de ellas ya integrantes tradicionales del perfil productivo cordobés.

El nuevo grupo exportador “Sensaciones Queseras” logró su primera exportación consolidada de quesos y del envío participaron tres de las cinco empresas que integran el grupo. Además, de manera externa al grupo, participó en aquella oportunidad la firma NOAL, con vasta trayectoria en los mercados internacionales.

Efectivamente, en ese primer envío se comercializó queso sardo elaborado por Cotahua SA, queso azul de la empresa Savaz SRL, quesos brie y camembert de la firma Quesos Especiales SRL, así como queso parmesano elaborado por Noal SA.

La operación fue un hito para la vida del Grupo, dado que entre sus objetivos iniciales se encontraba la posibilidad de realizar cargas consolidadas con un mix de productos de alto valor, que permitieran dar una solución de abastecimiento en el rubro quesos a sus potenciales clientes, experiencia que luego pudieron replicar.

Pero además fue un hito para cada una de las tres empresas del grupo, ya que en sus años de trayectoria y hasta aquel momento, nunca habían exportado. En términos institucionales, también fue un hito para Córdoba, indicó en la oportunidad la Agencia ProCórdoba de promoción de las exportaciones, ya que nunca se había realizado una operación consolidada de productos refrigerados desde la provincia.

«A partir de la planificación estratégica y estudios de mercado, el grupo exportador fijó como mercado objetivo a Brasil, ya que permitía alinear aspectos comerciales y sanitarios de acuerdo al perfil de las empresas del grupo», se informó desde la oficina provincial. «La concreción de la operación abre un horizonte de oportunidades en el vecino país, ya que servirá como plataforma para futuros negocios», agregaron. En este sentido, cabe mencionar que desde su creación en 2019, Sensaciones Queseras ha participado de más de 20 rondas de negocios y misiones comerciales, contactando a 110 importadores, de los cuales 65% fueron de Brasil.

«Sensaciones Queseras»

El grupo exportador “Sensaciones Queseras” nació en septiembre de 2019 a partir de la vocación asociativa de cinco pymes del sector lácteo, enfocadas principalmente en la elaboración de quesos diferenciados en cuanto a calidad de productos y procesos, así como variedad y formatos ofrecidos, bajo la premisa del valor agregado.

Está conformado por las empresas Capilla del Señor SA, de la ciudad de Villa María (marcas LacNaT y Lombarde, especializada en quesos de la línea saludable); Cotahua SA, con oficinas en Huanchillas y planta en Coronel Moldes (marca Raggio di Sole, especializada en quesos duros); Savaz SRL, radicada en Ucacha (marca Emperador, especializada en queso azul); Samijor SAS, radicada en Calchín (marca Tambo Don Santiago, elaboradora de especialidades italianas) y la firma Quesos Especiales SRL, de Arroyo Cabral (marca La Bohéme, especializada en productos de tradición francesa tales como Brie y Camembert). Para coordinar y guiar las acciones entre las empresas y dentro de cada una, contaron con el acompañamiento de Farías Consultores, asesores especializados en economía, negocios y comercio internacional.

En febrero de 2020, las empresas recibieron un importante apoyo de la Agencia ProCórdoba, al ser incluidas en el programa de “Grupos Exportadores” potenciando la participación en actividades de promoción de negocios a nivel internacional. En febrero de 2022 el grupo fue incluido dentro del «Programa de Gerenciamiento Exportador Asociativo», de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y la Fundación ICBC, con un horizonte de trabajo hasta enero de 2024.

Cordobeses en Japón

La delegación cordobesa que se capacitará en tierras niponas.

En el marco de la agenda de internacionalización, la Agencia Competitividad Córdoba (AC) realizó un encuentro en el que ocho directivos y líderes de empresas locales, que en las próximas semanas viajarán becados a Japón, compartieron experiencias de antiguos becarios y recibieron información relevante sobre el viaje, la documentación necesaria y el programa de capacitación. La reunión fue encabezada por el presidente de la AC, Fernando Sibilla, y contó con la participación de equipos técnicos del organismo provincial.

Estas becas son fruto de una alianza entre la AC y The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS) de Japón, la mayor organización de cooperación económica internacional de base privada nipona, que promueve la colaboración técnica a través de programas de capacitación en dicho país y en el extranjero. El objetivo que se propuso AC con este programa es promover el intercambio de conocimientos, experiencias, herramientas y mejores prácticas de empresas, fortaleciendo el talento territorial a través de la capacitación en programas que impacten en la competitividad de Córdoba.

Esta edición contempla 25 plazas para toda Latinoamérica, lo que da relevancia al hecho de que ocho de esos lugares hayan sido ocupados por representantes cordobeses. Sibilla destacó que “estas ocho empresas cordobesas viajen a Japón, les permitirá conocer una de las culturas más importantes del mundo en materia de productividad, transformación organizacional y gestión del conocimiento”.

“Les hemos pedido a estas empresas que vayan y capten todo lo que Japón está haciendo en estas áreas y que transmitan todo este conocimiento en sus sectores correspondientes”, agregó el titular de la AC.

Por su parte, los becarios coincidieron en destacar la importancia de esta oportunidad para adquirir nuevos conocimientos y la utilidad de ese aprendizaje para sus respectivas empresas.

“Esperamos ganar mucha experiencia con todo lo que nos muestren en Japón. Aprender nuevas metodologías de gestión y liderazgo; todo esto que tiene que ver con la gran importancia del capital humano en las empresas”, afirmó Mauricio Giletta, de Akron S.A empresa de San Francisco, fabricante de maquinaria agrícola.

Madelaine Montagner, de Industrias Cormetal de Villa María, que fabrica semirremolques y acoplados, ve a esta beca como una oportunidad de “aprender de las principales empresas del mundo para que podamos incorporar tecnologías y disciplinas”.

En tanto, Martín González, representante del Centro Tecnológico Agropecuario de Hernando que procesa y exporta maní, destacó la relevancia de “ir a un destino donde la búsqueda del ideal en cuanto a procesos, liderazgo y como se tiene en cuenta a las personas en el ámbito del trabajo” para la toma de decisiones es “lo que queremos ir a aprender y traer ese conocimiento a nuestra Córdoba querida para seguir desarrollándonos. Como contraparte podemos aportar la flexibilidad y mentalidad de un argentino para resolver problemas”.