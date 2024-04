Llaryora ratificó su aval al Presidente pero reclamó un plan productivo

El gobernador Martín Llaryora ratificó su respaldo al Gobierno nacional y consideró que el Presidente necesita los instrumentos para administrar lo antes posible para salir de la crisis, aunque volvió a reclamar que el ajuste vaya acompañado de un plan productivo.

En el marco de declaraciones periodísticas en la localidad de Oliva, tras participar del acto central por un nuevo aniversario del desembarco argentino en las Islas Malvinas, el mandatario provincial mantuvo su postura respecto al Gobierno de Javier Milei.

“Espero que el plan fiscal dé resultado. A nosotros nos van a encontrar acompañando a Milei. Pero el Presidente necesita instrumentos, porque sin ellos este plan va a demorar en tener éxito. Lo que siempre planteo es que se necesita un plan productivo”, expresó Llaryora.

“Este plan es fiscal y causa recesión. Y si no se mueven los motores de la producción, no va a haber quién pague un impuesto, porque la gente no llega a fin de mes”, alertó el mandatario.

Enseguida, se refirió a la “motosierra” del Presidente. “Tal vez ya está el shock… Tal vez ahora hay que esperar que se empiece a recuperar la economía”, analizó.

Luego, el gobernador volvió a destacar que desde Córdoba se “frenó” la aplicación de retenciones a la producción (incluidas en la “ley bases”). “Ese fue un punto de inflexión. Gobernar es generar trabajo. Defender a las empresas cordobeses. Por ejemplo, a la fábrica militar de Río Tercero”, subrayó

De todas maneras, Llaryora volvió a destacar que apoya a la Nación en este momento. “Hay que acompañar al Gobierno, dotarlo de las herramientas. Pero siempre con un planteo productivo de mi parte”, aclaró.

En otro párrafo, el gobernador consideró que la obra pública “para nosotros es fundamental (para) mantener el empleo” y reivindicó los planes de inversión de Córdoba en la materia.

Respecto a la decisión de Milei de eliminar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), Llaryora recordó que “hay un reclamo de los gobernadores para que vuelva. Ahora, si no vuelve… nosotros vamos a seguir pagando ese fondo. Y lo convertimos en un incentivo provincial. Porque Argentina va a salir adelante con más educación, no con menos”, respondió el gobernador.

Sobre la quita de subsidios al transporte, Llaryora volvió a insistir sobre el pedido de que haya un freno al recorte de la Nación, y por eso repitió lo de “ya están” las medidas de shock..

Finalmente, fue contundente en relación al reclamo por los fondos para la Caja de Jubilaciones. “Estamos recibiendo cero peso, pero que los jubilados se queden tranquilos: vamos a seguir pagándoles. No vamos a desdoblar los pagos. Podemos cumplir en los próximos meses”, prometió.

De todas maneras, anticipó que “la situación es insostenible en el tiempo” en relación a la postergación del pago por parte de la Nación.