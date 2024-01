La CAME pidió que las pymes no paguen nueva tasa de interés de AFIP

Luego del paro, Luis Caputo recibió a la CAME y a otras entidades empresariales para discutir el DNU 70/23 y la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) le solicitó al ministro de Economía que se excluya a las micro y pequeñas empresas del incremento de las tasas de intereses resarcitorios y punitorios que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) cobrará a partir del 1 de febrero con un sistema de actualización bimestral.

“Al momento del vencimiento impositivo, la pyme ve si tiene los fondos o no para afrontar el pago. En caso de no tenerlos la única solución es entrar en mora con el organismo de recaudación”, dijo el presidente de CAME, Alfredo González.

Por medio de la resolución 3/24, Economía procura evitar que los morosos financien sus actividades mediante el incumplimiento de impuestos, restableciendo, a tales efectos, un esquema de actualización automático.

De acuerdo a lo definido por el Fisco, a partir del mes que viene la tasa de interés resarcitorio mensual, vigente en cada bimestre, será equivalente a 1,3 veces la tasa activa efectiva mensual de descubiertos en cuenta corriente del Nación.

En la práctica, significa que se aumenta la tasa actual de 5,91% a 15,27% y la de interés punitorio mensual, vigente en cada bimestre, será equivalente a 1,5 veces la tasa activa efectiva mensual de descubiertos en cuenta corriente, incrementándose de la actual. del 7,37%, a una del 17,62%.

CAME planteó que la premisa de la que parte de la resolución 3/24 es errónea cuando se trata de la minipimes.

En ese sentido, indicó que, para financiarse, las grandes empresas hacen un comparativo entre la tasa que cobra AFIP y las tasas bancarias y planteó que esa modalidad no es viable para las pymes, porque no tienen acceso rápido y simple al crédito bancario.

Huelga

“Las pymes necesitan trabajar”. Con ese planteo, en un comunicado, la CAME se pronunció en contra del paro de la CGT, al entender que era un día sin producción y sin actividad comercial que le causaría una pérdida económica “mayúscula” al país.

“Las pequeñas y medianas empresas representan el entramado más auténtico de la economía real de la Argentina. Por eso, desde CAME siempre se pide más actividad, más producción y más ventas”, sumó la organización.

“Somos respetuosos de las decisiones del sindicalismo y del derecho a huelga. Entendemos y compartimos la incertidumbre imperante y la angustia que afecta a buena parte de nuestra población, pero no creemos que un paro sea el instrumento que vaya a revertir esta situación”, resaltó González.

Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) hizo un “llamado a reflexionar” sobre los dispares criterios con los que algunos sectores de la política y del sindicalismo protestan.

Con un duro comunicado, la entidad advirtió sobre la diferencia de criterio de los sectores que alentaron la medida de fuerza pero “no realizaron manifestación alguna durante los cuatro años en que Alberto Fernández ejerció el Poder Ejecutivo, período en que el crecimiento de la pobreza y la inflación, con su consecuente deterioro del poder adquisitivo, fueron constantes”.

“En cualquier análisis que hagamos sobre el nuevo gobierno, no podemos obviar que la presente inflación es producto de medidas, equivocadas a nuestro juicio, tomadas por la gestión anterior”, amplió.

Sumó que aquéllas llevaron a que la presidencia de Fernández finalice con una inflación acumulada de 930,7%. “A modo de referencia, el gobierno de Mauricio Macri registró una variación de precios de 304,3%, una de las razones que motivó que la CGT realizara cinco paros generales. Resulta llamativo que durante la era Fernández no se llevara a cabo ninguno”, sumó.

“Nuestra responsabilidad, como dirigentes, es trabajar para el bien de todo el pueblo argentino, dejando de lado intereses personales, ideológicos, sectoriales y/o partidarios”, cerró la CAC.

Córdoba

La Cámara de Comercio de Córdoba (CCC) también fustigó la medida de fuerza.

“El comercio viene atravesando meses muy complicados de ventas, con una caída permanente y con una pérdida de rentabilidad marcada. No nos podemos dar el lujo de parar un día la actividad, y mucho menos poner trabas al intento de superación por parte del Gobierno Nacional a un contexto económico-social por demás difícil”, manifestó José Viale, presidente de la entidad.

La cámara apuntó a que hay que pagar salarios a fin de mes, además de alquileres y servicios y otros ítems, y abogó por resolver las diferencias a través de diálogos constructivos.

Nuevo Ahora 12

Horas después de que finalizara la medida de fuerza que motorizó la CGT, emisarios de la CAME y de la CAC, entre otras entidades, se reunieron con Caputo y apuntaron a la nueva manda del Fisco.

Por lo pronto, la Nación adelantó la continuidad de los planes que subsidian el consumo, con el renovado Ahora 12.

Luego de que se conociera la resolución que establece el programa denominado “Cuota Simple”, la Cámara de Comercio de Córdoba se pronunció a favor.

“Todo motorizador que intente morigerar la baja de consumo, más la facilitación de financiación, es más que bienvenida en el sector, el cual viene golpeado desde hace más de dos años”, expresó Viale.

Asimismo, afirmó que se necesitan “transformaciones de fondo para solucionar los problemas de la macroeconomía” y que es imprescindible “estabilizar el sistema” bajando la inflación para tener previsibilidad y “recomponer los precios relativos y la capacidad de consumo de los trabajadores”

“Celebramos la medida circunstancial y transitoria, a la espera de las soluciones de fondo”, agregó Viale.

El programa de crédito “Cuota Simple”, regirá a partir del 1 de febrero reemplazando al “Ahora 12”. Abarca rubros tales como anteojos y lentes de contacto; indumentaria; artículos de librería; calzado y marroquinería; libros; bicicletas; computadoras, notebooks y tablets; muebles; celulares; electrodomésticos y neumáticos.

A fines de diciembre pasado, la CAME pidió la continuidad del programa para compras en cuotas a tasa preferencial y lo logró.

Mientras espera que la Secretaría de Comercio defina la letra chica del nuevo Ahora 12, la confederación avanzó con otros dos pedidos: la ya citada exclusión de las pymes de las subas de tasas por retrasos en el pago de impuestos (intereses resarcitorios y punitorios) y la eliminación de las retenciones a las economías regionales.

Urgencia

Además de autoridades de la CAME y de la CAC, participaron del encuentro con Caputo, entre otros, representantes de la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA), de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), de la Sociedad Rural Argentina (SRA), de la Unión Industrial Argentina (UIA), de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), de la Federación Agraria Argentina (FAA), de la Confederación Rural Argentina (CRA), de la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA) y de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA).

Antes de ingresar al encuentro, el presidente de la CAC, Natalio Grinman, expresó el apoyo de la entidad empresaria al DNU, al sostener que “como veníamos no podíamos seguir”.

“Hay que salir adelante y hay que salir adelante rápido”, acotó, y cerró: “Sí hay necesidad y sí hay urgencia en la Argentina”.