Diputados debate la ley de Bases y el paquete fiscal en una sesión maratónica

Con el objetivo de sancionar la ley de Bases y el paquete fiscal, promovidos por el Gobierno nacional, la Cámara de Diputados realizará una sesión maratónica, que se iniciará este lunes cerca del mediodía y está previsto culmine este martes.

A diferencia de lo sucedido en el verano, no habrá cuarto intermedio para el descanso por la noche y se volverá así al estilo tradicional de sesionar de corrido. En esta ocasión, ambos proyectos se discutirán en conjunto, aunque la votación en general será por separado.

La instancia que llevará su buen tiempo será la votación en particular de cada una de las iniciativas. La ley de Bases cuenta con 232 artículos, mientras que el proyecto de medidas fiscales tiene 112. Esto buscaría hacerse “por capítulos” y no por artículos, salvo que haya pedidos al respecto.

En la primera parte de la sesión habrá cuestiones de todo tipo, por lo cual se verá en qué horario arranca efectivamente el debate de las leyes. Seguramente algo que esté presente sea la sesión que pidió Unión por la Patria para el martes a las 11 y que Martín Menem se negó a conceder. Desde la principal oposición insistirán con que es antirreglamentario lo que ha hecho el presidente de la Cámara baja.

Además, se espera que haya pedidos de emplazamiento de comisiones. Por un lado, a la de Presupuesto y Hacienda, para que trate el tema de la fórmula de movilidad jubilatoria; y por otro a Educación, por los proyectos sobre la restitución del FONID. En el caso del financiamiento de universidades, esta comisión ya citó a una reunión para el próximo jueves.

El oficialismo se ilusiona con tener resueltas ambas leyes promediando la jornada del martes. Y ofrendarle así al presidente Javier Milei el primer triunfo legislativo, aunque todavía falta para que este Gobierno tenga aprobada alguna ley propia. Eso lo resolverá el Senado, y ahí es otra historia.